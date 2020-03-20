Одесса, день пятый: карантинные «картинки» с улиц города (фото)

Последний рабочий день (как для кого, впрочем) первой одесской карантинной недели. Что на улицах города? Людей заметно меньше. Зато из этих «меньше» в масках — гораздо больше. Самая распространенная картинка дня: пожилой одессит (одесситка) с полными сумками-кульками-пакетами. Обо всем этом и другом — в нашем фоторепортаже.

Общественный транспорт

В трамваях-троллейбусах-маршрутках ситуация такая. Людей очень мало (наблюдала не в час пик). Водители — в масках.

В транспорте люди — почти все без масок, хотя везде вывешено предупреждение, что без них пускать в салон не будут. Пускают.

Большинство пассажиров — пожилые люди. На конечных остановках трамваев-троллейбусов происходит дезинфекция салонов. Пассажиры выходят — и в салон тут же входят люди в защитных костюмах со спецсредствами. Совершается это довольно быстро: работа уже отлажена.

Рестораны-кафе

Рестораны и кафе практически все закрыты. Будки с шаурмой и другой едой «на ходу» продолжают работать: молодежь довольна. Луна-парк закрыт, а вот кафешки рядом с ним работают. Ажиотажа не наблюдается, но посетители есть.

Продуктовые магазины

Посещение нескольких супермаркетов показало: продукты есть, панического «метем все с полок» не наблюдается.

Продавцы в масках и перчатках. Мини-базарчики работают тоже, в том числе — и цветочные.

Неимущих продолжают кормить бесплатными обедами. Вот где, пожалуй, я увидела скопление людей.

И да, на некоторых одесских деревьях уже распускаются листья. Впрочем, пока «заценили» это, кажется, только городские коты…

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!