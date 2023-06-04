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Love Reni: как проходит ежегодный конкурс по признанию в любви среди школ

Love Reni: как проходит ежегодный конкурс по признанию в любви среди школ

Каждый год по весне в Рени стартует молодежный социальный проект Love Reni, в котором участвуют творческие команды.

В рамках проекта в каждой школе может собраться группа для создания видеосюжета – признания в любви к своему городу. Ребята сами придумывают сюжет, выбирают жанр, пишут сценарии, проводят съемку и делают монтаж. На работу отводится три недели.

Вперед, за приключениями

Видео должны быть небольшими, не более четырех минут. Донести за это время художественными способами свою мысль непросто. И усилия прилагаются титанические.

— По сценарию нам нужен был кадр восхода солнца, поэтому всей командой мы ночью отправились в путь за семь километров на берег озера, — рассказывает участник команды из села Лиманское Андрей Казюк. – Никогда все вместе мы не встречали рассвет, это было очень красиво. Потом вдруг над озером поднялся туман. Этого мы предвидеть не могли! И тут же родилась идея поставить танец девушек в вышиванках – босиком по заводи. Получилось очень красиво. По задумке, сюжет был музыкальным — нам необходимо было установить на берегу озера пианино. Мы везли пианино на мотоблоке через все село. Уже на берегу переносили инструмент несколько раз – в поисках красивого кадра. Закончилось тем, что на обратном пути мотоблок сломался, и мы с ребятами его ремонтировали. Словом, съемки этого видео стали для нашей команды большим приключением, мы все еще больше подружились и сплотились. 

Андрей Казюк

Команда Ренийской школы №4 решила подойти к заданию по принципу: меньше слов – больше дела. Они обратили внимание на старую ротонду в городском парке, которая требовала ремонта. Пошли в горсовет, получили разрешение на ремонт, провели в социальных сетях конкурс на лучший эскиз, рассказали своим сверстникам историю старой ротонды, благодаря чему смогли собрать средства на ее ремонт – свои «карманные деньги» жертвовали многие ученики. Две недели после уроков команда собиралась в парке и работала. И хотя ребята из школы №4 не получили призового места, они гордятся тем, что сделали для любимого города нужное дело.

Все начинается с любви

Что интересно: организаторы проекта отправляют созданные видео жителям других городов Украины и за границу – чтобы судейство было на сто процентов непредвзятым. Все члены жюри, большинство из которых никогда не бывали в Рени, выставляют оценки, и по количеству баллов определяется победитель.

Этот молодежный проект в свое время придумали миссионеры из ЮАР Окерт Потхитер и его супруга Мишель, которые приехали в Рени 25 лет назад. Они зарегистрировали здесь, в депрессивной провинции, христианскую религиозную организацию «Свет миру», которая положила начало целому ряду социальных проектов. Творческий конкурс Love Reni — один из них. 

Окерт всегда говорил, что возродить Рени можно только в том случае, если жители будут очень любить свой город — все начинается с любви (пишем в прошедшем времени потому, что в 2021 году, будучи в ЮАР, пастор заболел ковидом и ушел в лучший мир). 

Первые годы молодежным командам помогал опытный оператор из Львова Артем Данелюк. В этом году ребята уже справились сами. 

Этой весной в проекте Love Reni приняли участие и городские школы, и пять сельских. Завершился проект флешмобом, совместным просмотром видеосюжетов и награждением лучших.

— Кроме видео, команды представили и свои социальные проекты, — рассказала пастор церкви Мишель Потхитер. – Школьники убирали мусор на берегах водоемов, посещали воспитанников инклюзивного центра. Все – большие молодцы!

Первое место в этом году заняла команда Ренийской школы № 6. Что характерно: проигравшим в этом конкурсе себя не чувствует никто, каждая команда считает свое признание в любви самым убедительным и оригинальным.

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Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

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