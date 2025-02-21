«Еще одна историческая дверь Одессы вернула свою аутентичность!», ― рассказывают мастера.

Во время реставрации были удалены многочисленные слои краски, скрывавшие текстуру дерева; восстановлены утраченные элементы, конструкция стала более крепкой; воспроизведены форточки, пропускающие свет и позволяющие проветривать подъезд; установлена аутентичная латунная фурнитура, как в XIX веке, и т.д.

Дверь получила латунные накладки на плинтусах, защищающих дерево от повреждений.

Обратите внимание на восстановленные буквы «F» и «R», которые напоминают о бывшем владельце дома Флориане Рожицком.

Этот дом появился в Одессе еще в 1828 году, был перестроен в 1890 году, и именно тогда появилась эта дверь.

«Она видела десятки поколений жителей, но со временем потеряла свой первоначальный вид», ― сообщают мастера-реставраторы.

Сейчас она засияла обновленной красотой…

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