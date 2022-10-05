Новый способ получить утраченные документы

«Укрпочта» сообщила о новой услуге для внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны потеряли оригиналы своих документов.

Так, если не получается восстановить документы в органах регистрации актов гражданского состояния (РАГС), переселенцы могут заказать дубликаты на портале «Дія». А доставит их «Укрпочта» по своему тарифу.

Как сказано на сайте почтового оператора, фиксированная цена услуги составляет 40 гривен. При наличии в стоимость пересылки входит и специальный конверт. Чтобы воспользоваться доставкой от «Укрпочты», на портале «Дія» необходимо выбрать подходящий способ доставки документов — по адресу или в ближайшее отделение.

Онлайн можно заказать выписки из Реестра государственной регистрации о рождении, смерти, при смене имени, заключении и расторжении брака.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что украинцам посоветовали сделать копии всех документов, а также как и зачем это надо делать.

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