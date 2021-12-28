Новый год вместе с ТВ: что посмотреть на любимом телеканале в праздничные дни

В праздничные дни телеканалы подготовили для нас феерические музыкальные шоу, традиционные передачи, фильмы и выступления любимых комиков. Что, где и когда покажут, смцотрите ниже.

Грандиозное шоу на канале «Украина»

31 ДЕКАБРЯ самое загадочное шоу странны – «Маска» – готовит масштабный новогодний сюрприз. Музыкальная программа в жанре детектива, суть которой – узнать звезду за маской, объединит на одной сцене популярных артистов. Но главной героиней «Маски» окажется Снежная Королева. Участникам и зрителям придется вместе разгадывать загадки и секреты сказочной красавицы. А в качестве своего новогоднего подарка Снежная Королева исполнит известную песню «Снежинка» из кинофильма «Чародеи».

Также в новогоднем эфире мы увидим Наталью Могилевскую, Злату Огневич, Анастасию Приходько, Славу Каминскую, Мишу Романову, Ассию Ахат, Павла Зиброва, Олега Скрипку, Диму Коляденко, Петю Черного и Иво Бобула, а также актеров и ведущих – Дарью Трегубову, Павла Костицына, Лилию Ребрик, Олега Панюту, Алену Винницкую и других.

Начало в 20.00.

Новый год в традициях канала «1+1»

Новогодняя программа на канале «1+1» начинается уже на этой неделе. Так, 24 ДЕКАБРЯ в эфир выйдет новая часть исторического детектива «Україна. Повернення своєї історії» – «Таємничі манускрипти». В фильме расскажут о малоизвестных фактах в украинской истории.

Начало в 23.10.

Последнее воскресенье 2021 года – 26 ДЕКАБРЯ – телезрители смогут провести вместе с программой «Вечер премьер с Екатериной Осадчей». В новогоднем выпуске артисты не только споют новые песни и вспомнят старые хиты, но и поделятся своими праздничными традициями. Среди приглашенных звезд Потап и Настя Каменских, группа «Мозги» и «Казка», Оля Полякова и Дзидзьо, Святослав Вакарчук, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, Надежда Дорофеева, Сергей Бабкин, Ирина Федишин, Мишель Андраде, Меловин, группы «Творчі» и «Без обмежень» и ведущий Дмитрий Комаров.

Начало в 18.30.

В канун Нового года, 31 ДЕКАБРЯ, зрителей ждет традиционный новогодний выпуск «ТСН». Он состоится в прямом эфире на Софийской площади. Возле главной елки страны соберутся телеведущие, гости и участники прошлых выпусков новостей.

Начало в 19.30.

Но главным новогодним событием станет праздничный концерт «Вечернего квартала». С 31 ДЕКАБРЯ на 1 ЯНВАРЯ в компании любимых артистов зрителей ждет сатира на самые разнообразные темы уходящего года, а также музыкальные сюрпризы и необычные дуэты. В гости в новогоднюю ночь к «кварталовцам» придут Тина Кароль, Оля Полякова, Иван Дорн, Станислав Боклан, группа «Антитела» и другие.

Начало в 20.15

Ранее мы рассказывали о том, как весело и интересно детям и родителям встретить Новый год.

Кино и шоу от каналов СТБ, «Новый» и ICTV

На «Новом» канале провожать 2021 год телезрители будут вместе с ведущими спецвыпуска «Хто зверху?» Лесей Никитюк и Сергеем Притулой. Новогоднее шоу 31 ДЕКАБРЯ посетят Влад Яма, Оля Полякова, Слава Каминская, Дмитрий Евтушенко и другие.

Начало в 19.00.

А вот 1 ЯНВАРЯ на «Новом» весь день будут транслировать сказки: «Фантастические твари», «Маска», «Холодное сердце», «Король-лев», «Дамбо», «Малефисента», «Аладдин», «Белоснежка и охотник».

Канал ICTV в новогодние праздники покажет фильм «ДВРЗ. Операція «Новий рік». Его снимали специально по мотивам любимого сериала о приключениях участковых Бондаря и Дзюбы. В фильме будет много праздничных атмосферных локаций и даже немного магии.

31 ДЕКАБРЯ в эфире ICTV покажут концерт-карнавал от «Дизель шоу». Зрителей ждут сюрпризы от любимых комедийных актеров, а также яркий новогодний концерт с карнавалом и мини-мюзиклом. Новогоднее «Дизель шоу» навестят Лайма Вайкуле, Александр Пономарев, Настя Каменских, Дзидзьо, Светлана Тарабарова, Ирина Федишин, «ТІК», Алина Гросу.

Начало в 20.00.

Канал СТБ весь день 31 ДЕКАБРЯ готовит кинопоказ, а вот новогоднюю ночь своим зрителям предлагает провести в компании участников шоу «Україна має талант».

Начало в 20.00.

Уже 1 ЯНВАРЯ покажут все 12 серий популярного сериала «Спіймати Кайдаша».

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: kanalukraina.tv, 1plus1.ua, ictv.ua, kp.ua

Ранее мы рассказывали о том, как встретить Новый год, чтобы угодить Голубому водяному Тигру в 2022 году.