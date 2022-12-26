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Новый год – с «Белого листа»: что за выставка открылась в одесском музее Блещунова?

Новый год – с «Белого листа»: что за выставка открылась в одесском музее Блещунова?

Новогодние праздники в муниципальном музее личных коллекций имени Александра Блещунова традиционно отмечают необыкновенными выставками, дарящими веру в чудеса. Война не стала помехой для этой доброй традиции. В праздничные дни здесь экспонируется персональная выставка сценического костюма Елены Лесниковой – художника по костюмам Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Переступив порог выставочного зала музея, погружаешься в фантастический мир театра. Здесь – роскошные театральные наряды, эскизы сценических костюмов, рождественские украшения, интерьерные игрушки из текстиля и картона. А еще – белые листы со стихами и эссе Елены. И называется выставка – «Белый лист». Для художника этот образ стал символом нового движения, чистого дыхания – и в жизни, и в творчестве. А белый цвет, по мнению Елены, – раскрывается неисчерпаемым разнообразием оттенков.

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Елена Лесникова

Так, расцветают чистые листы нарядной пышностью народных костюмов. Тонкой и точной графикой словно застыли в движении на них черно-белые эскизы. А рядом с великолепием нарядов красавиц эпохи рококо – с необъятными кринолинами и кокетливыми шляпками – соседствует экстравагантный туалет нашей современницы, темпераментной парижанки.

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– Вместе с Леной мы поставили 20 мюзиклов. Мне, слава Богу, есть с кем сравнивать этого художника, – говорит главный режиссер Одесской Музкомедии Владимир Подгородинский. – Хотя художники несравнимы – каждый индивидуальность. У Лены – очень высокий профессиональный уровень и абсолютный художественный вкус, что является признаком таланта. А самое главное для меня – ее фантастические эскизы на 100% реализуются. А это – непросто. Одно дело – увидеть образ, другое – получить такой же результат в его воплощении.

– Очень важно, что Лена делает каждый спектакль, не повторяясь. Для каждой пьесы, каждого мюзикла она находит совершено новое оригинальное решение. Лена умеет понимать и читать макет. И в этом смысле наше творчество очень связано, – подчеркивает главный художник театра Станислав Зайцев. – Всегда то, что делает Лена, в какой-то мере непредсказуемо. Но делается понятным и четким по ходу постановки спектакля. Здесь представлена, конечно, мизерная часть того, что Лена сделала. У нее сотни или тысячи эскизов. И мне хочется пожелать, чтобы ее неуемная энергия не иссякала.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как Одесская Музкомедия сумела осветить блэкаут.

Вероника Полищук
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Редакция ПРОФИЛЬ

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