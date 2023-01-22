Новый год по восточному календарю: гороскоп на 2023 год Черного Водяного Кролика

По восточному лунному календарю Новый год начинается 22 января в 00:00 — в Китае и 21 января в 18:00 — в Украине. И это будет не 2023 год, а уже 4720 год под символом Черного Водяного Кролика.

Как встречать Черного Водяного Кролика по китайскому календарю и что предсказывают звезды в новом году знакам зодиака, читайте ниже.

Как готовятся к Новому году на Востоке

Восточные люди готовятся ко встрече Нового года очень долго, обязательно с соблюдением всех традиций и обрядов. Китайцы считают, что с новым годом приходит весна, а значит, начинается новая и плодотворная жизнь.

С особенным почтением они относятся к году Черного Водяного Кролика. В Китае его ждут с нетерпением и называют — годом судьбы, временем неожиданных перемен и важных событий в жизни.

А все потому он выпадает раз на 60 лет. Празднуют Новый год около двух недель, в этот раз до 9 февраля. Сначала неделю убирают дом и завершают все незаконченные дела, затем в новогоднюю ночь собираются за большим семейным столом. Далее традиционно запускают фейерверки, угощают друг друга лакомствами, гуляют, танцуют и ходят в гости.

Традиции фэн-шуя на Новый год

Помимо вековых традиций в новогодние праздники жители Китая придерживаются фэн-шуя. Они окружают себя символами и цветами года, которые принесут в жизнь добрые перемены, здоровье и позитив. Так, благоприятными цветами 2023 года читаются: розовый — к деньгам и богатству, красный — к любви и семейной гармонии, зеленый — к крепкому здоровью, синий — к переменам и счастью. А вот счастливыми числами будут — 3, 6, 18 и 38.

Гороскоп на 2023 год Черного Водяного Кролика

Немаловажное значение имеет и гороскоп на 2023 год. Вот, что сулят звезды разным знакам зодиака в год Черного Водяного Кролика.

Овен

Год Кролика обещает вам перемены в жизни. Это может быть все что угодно — новая и интересная работа, финансовый рост, полезные знакомства или пополнение в семье. Ваша настойчивость и склонность «идти до конца», позволит реализовать самые заветные мечты. Главное, не попадите в ловушку собственных страхов и лени. Не забывайте уделять внимание своему здоровью, особенно в первой части года.

Счастливые числа — 2 и 5.

Счастливые цвета — персиковый, розовый и зеленый.

Счастливые месяца — март и июнь.

Телец

2023 год обещает вам кардинальные изменения в жизни — удача будет сопутствовать буквально во всем. От вас же потребуется правильно расставить приоритеты, ни в чем спешить, ни во что рискованно вкладывать средства. В личной жизни будет много приятных встреч и знакомств, и, конечно, счастья. Не теряйте оптимизм и силу духа. Касательно здоровья — займитесь физической активностью и обратите внимание на свое питание.

Счастливые числа — 1 и 9.

Счастливые цвета — красный и золотистый.

Счастливые месяца — январь, апрель и июль.

Близнецы

По китайскому календарю в год кролика вы станете настоящим счастливчиком. Вы сможете достичь успеха в карьере и улучшить свое финансовое положение. Все что от вас требуется — это поверить в себя и не давать людям пустых обещаний. Взаимопонимание в отношениях и семьей будет только усиливаться. Оставайтесь таким же энергичным и активным человеком, занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе.

Счастливые числа — 6 и 8.

Счастливые цвета — синий, серый, серебристый.

Счастливые месяца — февраль, август и ноябрь.

Рак

В 2023 году придет ваше время двигаться: можно запустить важные изменения в жизни, сменить место проживания, начать учиться или сменить работу. Вы сможете добиться успеха практически в любой сфере и в любых стремлениях. В любви и семье вас ждет счастливый период. Чтобы сохранить мир дома — идите на уступки. Будьте особенно внимательны к своему здоровью.

Счастливые числа — 7 и 11.

Счастливые цвета — фиолетовый и зеленый.

Счастливые месяца — сентябрь и декабрь.

Лев

Новый год кролика вы начнете с борьбы за свое место под солнцем. Поэтому всего придется достигать большим трудом. Хотя 2023 будет наполненный открытиями и приключениями. Избегайте пессимизма любыми путями. Любые проблемные ситуации стоит рассматривать с позиции — нет худа без добра. В семье будут процветать мирные и дружеские отношения. Здоровый образ жизни должен стать обязанностью в этом году.

Счастливые числа — 18 и 22.

Счастливые цвета — бордовый и пурпурный.

Счастливые месяца — апрель, май и сентябрь.

Дева

В год Кролика вам нужно будет проявить терпение, целеустремленность и безудержный оптимизм. Астрологи рекомендуют опасаться неосторожности в словах. Не бойтесь проявлять любовь и заботу к окружающим, оставьте все обиды. Также год должен быть очень плодотворным в финансовом плане. Ваша профессиональная жизнь начнет улучшаться. Не будет проблем и со здоровьем.

Счастливые числа — 4 и 8.

Счастливые цвета — зеленый, синий и оранжевый.

Счастливые месяца — сентябрь, октябрь и декабрь.

Весы

Год обещает быть для вас очень энергичным — готовьтесь к калейдоскопу событий. Будьте открытыми и коммуникабельными и тогда перед вам откроются многие двери. Астрологи говорят, что у вас есть хорошие шансы достичь своих целей и открыть собственный бизнес. Семейная жизнь может переживать как взлеты, так и падения. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, могут потребоваться обследования.

Счастливые числа — 11 и 17.

Счастливые цвета — желтый, кремовый и бордовый.

Счастливые месяца — февраль, март и август.

Скорпион

Для вас 2023 год кролика станет удачным в плане финансах. Вы сможете получить ощутимую денежную поддержку или найти новую работу прибыльную работу, которая принесет вам только удовольствие. Главное, доверяйте своей интуиции и спокойно принимайте решения. В семейных отношениях звезды советуют запастись терпением и быть добрее с близкими. Реже перегружать себя работой и заботами, не забывайте об отдыхе, так как усталость принесет много проблем со здоровьем

Счастливые числа — 18 и 22.

Счастливые цвета — пурпурный и фиолетовый.

Счастливые месяца — январь, март и октябрь.

Стрелец

У вас будет очень насыщенный год. Однако на первое место нужно поставить родственные связи: именно близкие люди помогут решить возникшие проблемы и неурядицы. В профессиональной сфере придется развязать большое количество важных вопросов. Финансовое благосостояние увеличится, если бы не будете идти на поводу у лени. Немаловажную роль сыграет и ваше эмоциональное спокойнее, оно повлияет на продуктивность и здоровье.

Счастливые числа — 1 и 8.

Счастливые цвета — шафран и белый.

Счастливые месяца — май, июнь и август.

Козерог

Благоприятный год для вас и вашей семьи. Однако в самом начале могут возникнуть проблемы, но не волнуйтесь, все наладится, главное, сохранять оптимизм. Он поможет преодолеть какие-либо трудности. Если вы хотите добиться успеха в делах, применяйте выдержку и терпение. Сфера финансов обещает быть стабильной. Не стоить вгонять себя в стресс, это негативно повлияет на психику.

Счастливые числа — 9 и 11.

Счастливые цвета — зеленый, салатовый, лимонный, изумрудный.

Счастливые месяцы: апрель, ноябрь, декабрь

Водолей

В год Кролика вам нужно определить свои цели. Правда, чтобы достичь их, придется упорно работать на всех фронтах и не терять бдительность. Также год благоприятен для смены деятельности. В первой половине года не будьте транжирой, а уже во второй половине — материальное положение стабилизируется. В семье и в отношениях перемен не предвидится: год будет спокойным, но звезды советуют больше отдыхать.

Счастливые числа — 5 и 9.

Счастливые цвета — серебристый и розовый.

Счастливые месяца — июнь и сентябрь.

Рыбы

Для вас 2023 год очень благоприятный. Вы будете на подъеме: полны энергии и позитива. Вам удастся реализовать большинство своих идей и достичь успехов. Увеличить доходы помогут также родственники и друзья, поэтому стоит прислушиваться к их советам. Дом и семейная жизнь будут продолжать преуспевать благодаря вашим усилиям. А вот над эмоциональным здоровьем придется позаботиться.

Счастливые числа — 7 и 11.

Счастливые цвета — сиреневый, голубой и изумрудный.

Счастливые месяца — март, май, сентябрь.

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