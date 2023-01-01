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Новый год по-одесски: фоторепортаж с январского Ланжерона

Новый год по-одесски: фоторепортаж с январского Ланжерона

Сегодняшний воскресный день, 1 января, первый день 2023 года, выдался на удивление погожим и совсем не январским. И усидеть дома в этот день (благо что это «самый ленивый и короткий день в году») было ох, как сложно. И, само собой, уставшие от военных будней одесситы, по уже сложившейся традиции, отправились на прогулку к морю, в частности, на любимый многими Ланжерон.
Здесь же (тоже по сложившейся традиции) побывал и корреспондент «Одесской жизни».

Как можно заметить, новогодний Ланжерон любезно принял в свои объятия сотни одесситов и гостей нашего города. Люди гуляли, отдыхали, любовались зимним морем, фотографировали чаек и себя на морском фоне…

В общем, для тех, у кого не вышло добраться до моря, наш фоторепортаж с новогодней атмосферой по-одесски:

Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года11
Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года10
Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года9
Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года8
Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года7
Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года6
Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года5
Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года4
Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года3
Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года2
Одесский Ланжерон, 1 января 2023 года

Ранее мы рассказывали и показывали, как выглядел в первый день нового года одесский Горсад.

Смотрите также: Погожий день на осеннем Ланжероне (фоторепортаж).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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