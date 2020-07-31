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Новые тарифы на газ для потребителей пока не приняли

Новые тарифы на газ для потребителей пока не приняли

С 1 июля в Украине должна была существенно измениться система формирования тарифов на газ — в соответствии с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом (МВФ). Однако населению дали еще одну отсрочку. Кабинет министров отложил переход на рыночные цены газа для населения — до 1 августа.

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Как уточнила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, Кабмин до 1 августа продлил возложение специальных обязательств на рынке природного газа. Она отметила, что такое решение приняли, чтобы «обеспечить бесперебойность и стабильность» на рынке газа в момент будущей отмены действующей системы.

Напомним, когда будет введен полноценный открытый рынок газа, розничные расценки для населения будут формироваться рыночным путем, а потому тариф на газ будет меняться каждый месяц. Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год.

Нынешняя отсрочка введения открытого газового рынка была связана с необходимостью определения поставщика услуги — так называемого «поставщика последней надежды». Этот субъект не имеет права отказать в заключении договора на поставку газа на ограниченный период времени в случае ликвидации или банкротства действующего поставщика.

Министерство энергетики провело конкурс на замещение вакансии «поставщика последней надежды». Им стал «Нафтогаз Украины», который предложил самую низкую цену, по которой поставляется газ потребителю, — 2711,86 гривен за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%.

Цена рассчитывается по формуле с четким определением размера наценки и должна быть не выше 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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