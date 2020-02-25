Тариф на газ: кто заплатит меньше?

Острая реакция украинцев на введение абонплаты за газ заставляет власти искать приемлемое решение проблемы. Так, Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем. Документом предлагается определить минимальные тарифы на доставку газа для новых потребителей, а также — для тех абонентов, которые подключены к сетям, но газ не используют.

Так, среднее значение платы за распределение природного газа по Украине для указанных бытовых потребителей составит:

2,80 грн. в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) – для объекта, на котором природный газ используется только для приготовления пищи;

(исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) – для объекта, на котором природный газ используется только для приготовления пищи; 8,80 грн. в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год) – для объекта, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

(исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год) – для объекта, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи; 21,90 грн. в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год) – для объекта, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.

Действующей процедурой предусмотрено, что данный проект решения должен пройти процесс обсуждения. Как и было отмечено на заседании регулятора, окончательное решение может быть принято в начале марта. В таком случае, снижение платы потребители увидят только в апрельских платежках, а перерасчета платежей за январь-февраль, скорее всего, не будет.

Фото: tvoemisto.tv

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!