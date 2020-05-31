Новости культуры: пробуждение природы и скульптуры под открытым небом

Подборка интересных мест, которые можно посетить на досуге.

Великие эмигранты глазами одесской художницы

Музей западного и восточного искусства открыл персональную выставку Леси Вербы – «I’mGrand/t». Она посвящается известным эмигрантам и одесситам, сумевшим повлиять на ход мировой истории.

Художница Леся Верба известна многим, как автор муралов. Ее персональная выставка была запланирована еще до карантина. В своих работах она рассказывает об эмигрантах, которые сумели повлиять на ход истории, кто своим талантом смог изменить мир к лучшему. Это такие исторические личности, как Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Владимир Хавкин, Зигмунд Фрейд, Иван Бунин, Соломия Крушельницкая и многие другие. Еще одна часть экспозиции посвящена известным одесситам, которые были рождены не в Одессе.

Как отмечает автор, идея выставки актуальна и по сей день. Ведь она воссоздает портрет многих из нас, кто пытается добиться успеха далеко от дома.

Выставка будет проходить до 30 июня.

Адрес: улица Пушкинская, 9.

Время работы: понедельник-пятница – с 11.00 до 17.00, суббота-воскресенье – с 11.00 до 18.00, выходной день – среда.

Стоимость билетов: взрослый – 40 грн., пенсионеры – 30 грн.

Сад скульптур под открытым небом

Одесский литературный музей снова зовет всех желающих окунуться в мир литературы и посетить залы с уникальными экспонатами. Кроме этого, гостей ждут экспозиции под открытым небом «Сад скульптур» и «Одесский двор», а также выставка молодой художницы Татьяны Вдовиченко – «Взгляд».

Татьяна Вдовиченко участница многих всеукраинских выставок. Сейчас художница находится в художественном поиске. Автор признается, что в своих работах она любит экспериментировать с формой и цветом. Поэтому ее творчество представлено в различных техниках – живопись, графика, ткачество. В итоге, темы работ художницы получаются разноплановыми и отражают внутренний мир автора.

Выставку можно посетить до 6 июня.

Адрес: улица Ланжероновская, 2.

Время работы: вторник-воскресенье – с 10.00 до 17.00, выходной день – понедельник.

Стоимость билетов – 60 грн.

Искусство гобелена в «Ретроспективе»

В Доме Блещунова продолжается выставка гобелена мастерской Зинаиды Борисюк – «Ретроспектива». В экспозиции находятся 23 работы мастерицы и ее учеников.

Впервые выставку «Ретроспективы» показали за пару дней до начала карантина, поэтому немногие зрители успели оценить мастерство ее участников. Сейчас гобелены находятся в выставочном пространстве «Квартира # 6». Известно, что Зинаида Борисюк организовала и возглавила мастерскую древнего искусства еще в 90-е годы. Многие поколения талантливых авторов освоили эту сложную и невероятно красивую технику под ее руководством. Теперь одесская школа гобелена имеет свой узнаваемый стиль, которому характерна особая живописность произведений и тонкий колорит. Самое удивительное, что все это сделано с помощью обычного переплетения цветных нитей.

Выставка будет проходить до 21 июня.

Адрес: улица Польская, 10.

Время работы: ежедневно – с 10.30 до 18.00.

Стоимость билетов: взрослый – 30 грн., пенсионеры и учащиеся – 10 грн.

Где посмотреть на пробуждение природы?

Специально для тех, кто в период карантина не смог наблюдать за приходом весны, открылась выставка «Flora». На ней представлены цветочные натюрморты одесских художников Елены и Владимира Ильичевых.

Авторы работ запечатлели на своих картинах то, чего многие из нас были лишены в изоляции – моменты пробуждения природы. Этой весной мы не смогли, наблюдать за тем, как формируются бутончики на цветах, как медленно зеленеют ветви деревьев, как распускается сирень, ирисы, прекрасные розы и колокольчики. А ведь в такие моменты начинаешь ценить великолепие окружающего мира. Интересно еще одно – все работы Елены и Владимира Ильичевых созданы в авторской технике «Blade&Socks», а именно – с помощью носков.

Выставка продлится до 19 июня.

Адрес: галерея «Сады победы» (2-й этаж), улица Академическая, 28.

Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.

Вход свободный.

Внимание!

Во время посещения музеев и выставочных залов используйте средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики).

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