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Новости Одессы и Одесской области

I`m Grand/t: в Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка

I`m Grand/t: в Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка

После двух карантинных месяцев в Музее западного и восточного искусства открылась первая выставка. Первооткрывательницей стала Леся Верба, к слову не только художница, но и певица.

Посткарантинное открытие не было обычным – ни традиционного бокала вина, ни речей искусствоведов, ни прочих придумок, на которые щедры и автор и ее сестра Юлия – все запрещено. Но зато было много истосковавшихся по общению и искусству людей – вход в день открытия по традиции был свободным.

Новый проект Леси I`m Grand/t родился недавно, и практически все работы были созданы недавно, во время карантина. Все 22 экспоната посвящены теме эмиграции и людям, которые попали в ее жернова по разным причинам. Этим людям пришлось начинать свою жизнь не то что  с нуля, с минуса. Все, что у них было – они сами, их сила и  вера в будущее, которое и творили. Этих людей, вы наверняка узнаете: Альберт Эйнштейн, Леви Страусс, Пулитцер Джозеф, Оскар де ла Рента, Никола Тесла, Эндрю Карнеги, Юрий Дрогобыч, Владимир Горовиц, Владимир Хавкин, Александр Вертинский, Соня Делоне, Зигмунд Фрейд и другие. Узнать об их жизненном пути можно с помощью QR кода, который перенесет вас на специально созданный сайт с биографиями всех героев проекта.

Все работы выполнены в разных техниках – тут и текстильный коллаж, и вырезанные из фанеры детали, и рама, выполненная из виноградной лозы, и лазерная резка по металлу, портрет, вырезанный в книге. Все они объемные, интерактивные, их можно подолгу рассматривать, изучая каждую деталь.

В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.
В Музее западного и восточного искусства – первая послекарантинная выставка.

Выставка –  это уже вторая часть проекта. Первая началась за пару недель до открытия, когда Леся собрала так называемых “понаехавших” одесситов в своем клипе на новую песню на стихи Стаса Домбровского “Город”. В песне говорится о тех, кто приехал в Одессу и начал свою жизнь с нуля в нашем городе. Среди тех, кто принял участие в съемках продюсер Наталия Эртнова, историк Александр Бабич, актрисы Сильветта Асаулина и Наталья Бузько, актер Олег Филимонов, художница Ирина Вишневская, кинорежиссер Бата Недич и многие другие.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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