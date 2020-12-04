Новогодний карантин: кто придумал и зачем?

Чтобы сдержать рост пандемии коронавируса, правительство может ввести локдаун – тотальный карантин – на новогодние праздники. Об этом сообщают различные источники в Кабмине и Верховной Раде. Считается, что решение уже принято. Обсуждаются только детали: даты введения и сферы жизни, которые затронет локдаун.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что жесткие карантинные меры во время новогодних торжеств необходимы для того, чтобы избежать большого скопления людей. А карантин выходного дня больше продлевать не будут. По словам чиновника, эффективность мер пока неизвестна.

При этом в стране всерьез рассматривают возможность введения усиленных карантинных ограничений – вплоть до тотального локдауна. Предположительно такие меры будут действовать с 23 декабря 2020-го по 15 января 2021 года.

Есть вероятность, что новогодний локдаун будет таким же строгим, как весной этого года. Тогда было ограничено движение общественного транспорта. Все государственные и муниципальные учреждения закрылись. Не принимали воспитанников детсады, школьники учились на дистанционке. Не работала торговля, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок. Под запретом был любой культурно-массовый досуг.

Но пока точные даты введения локдауна и список запретов еще не утверждены. Например, ограничение движения пассажирского транспорта не рассматривается.

– Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт оставался работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим, – сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Однако если все же будет введен запрет на проведение массовых мероприятий, то о ярмарочных гуляньях, концертах и фейерверках на новогодние праздники одесситам точно придется забыть.

Фото: odessa.net.ua

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