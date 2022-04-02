Военное положение в Украине не остановило аферистов: как не стать их жертвой?

Несмотря на то, что наша страна сейчас переживает нелегкое время, это не смущает нечистых на руку граждан: в условиях военного времени они не только не прекратили свою преступную деятельность, но и усилили ее и приспособились наживаться на чужом горе.

Как предупреждают в управлении Нацполиции Одесской области, аферисты подстраиваются под нынешние реалии и придумывают все новые и новые схемы, чтобы обмануть людей, выезжающих из населенных пунктов Украины, где происходят активные боевые действия, ищут новое жилье, работу и помогают пострадавшим от российской агрессии и своим защитникам.

В этой связи правоохранители дают несколько советов, как не стать жертвой мошенников:

мошенники придумывают истории о пострадавших защитниках, тяжелобольных детях и других, при этом используют несуществующие фото, апеллируя к чувствам сострадания и вины, создают страницы-дублеры благотворительных организаций, но уже с другими реквизитами.

В полиции советуют: пока не убедитесь, что помощь собирается для реальных людей и добросовестными благотворителями, не присылайте деньги и не репостите новость. Для помощи армии, пострадавшим от российской агрессии, тяжелобольным обратитесь в местные органы власти, средства массовой информации: они тесно сотрудничают с благотворительными организациями и волонтерами, которые реально помогают и несут пользу;

будьте осторожны при общении с лицами, представляющимися работниками банков или отправляющими SMS-сообщения от имени банка. Под разными предлогами мошенники предлагают перейти по ссылке или позвонить, чтобы предоставить конфиденциальную информацию. Делать это не нужно. Злоумышленники используют разнообразные приложения, чтобы мгновенно украсть деньги как с мобильного, так и с банковского счета. Такие сообщения лучше игнорировать;

при поиске жилья в Украине или за рубежом нельзя соглашаться на предоплату, тем более оплачивать аванс онлайн. Часто после получения денег мошенники блокируют номер жертвы и исчезают. Лучшей гарантией получения жилья может быть договор, подписанный обеими сторонами;

чтобы защититься от обмана с трудоустройством за границей, вынужденным переселенцам и беженцам, нужно соглашаться на работу только по договору и с официальной зарплатой и обращать внимание на то, за что на вас могут наложить штраф. Ни в коем случае не покупайте ложные документы и не отдавайте свои.

А тем, кто все таки стал жертвой мошенников, советуют сразу же обратиться в правоохранительные органы.

Фото: kumar.dn.ua