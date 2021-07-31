Новая жизнь старой Одессы: загадки улицы Косвенной (видео)

Сложно понять, где именно начинается, и где точно заканчивается загадочная одесская улица Косвенная. Кажется, что свое начало она берет от Градоначальницкой – ближе к спуску Олейника. Но потом – нужно сообразить, как она проходит.

Видно, что улица упирается в Староконный рынок, но на самом деле – не упирается, а огибает его. И жилые дома на этом изгибе тоже имеются.

Где заканчивается Косвенная? Точно не понять. Улица получается очень длинной, ее окончание – в районе парка (сквера) на Михайловской площади.

Название улицы – еще одна загадка для краеведов. По одной из версий, Косвенная названа так, потому что состоит из частей, имеющих друг к другу косвенное отношение.

Улица Косвенная находится на Молдаванке. И потому мы видим здесь одно-полутора-двухэтажную Одессу: полуразвалившуюся, с обшарпанными фасадами. Но Косвенная – это не только одноэтажная Одесса – здесь настоящий архитектурный микс: и «сталинки», и более поздние девятиэтажки, и современные высотки.

На этой улице вам встретится сразу несколько эпох. Но здесь вы не увидите ни одного здания, которые можно было бы назвать «историческим наследием».

Подробнее об этой улице – в видео «Одесской жизни».

А почитать о загадках одесской улицы Косвенной можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы побывали возле цветущего круга на Тираспольской площади.

Фото Марии Котовой