Нормы потребления коммуналки для льготников и субсидиантов: как сэкономить

С марта этого года субсидию стали выплачивать наличными, что для потребителей, безусловно, удобнее. Ведь часть государственной помощи можно сэкономить и потратить на свое усмотрение. С октября такая же система заработала и в отношении льгот. Чтобы сэкономить, надо понимать, сколько государство выделит денег льготнику или субсидианту. А это напрямую зависит от установленных на жилищно-коммунальные услуги социальных нормативов и норм.

Социальные нормы и нормативы для оплаты содержания дома и придомовой территории (СДПТ), вывоза бытовых отходов, других коммунальных услуг прописаны в Постановлении Кабмина «Об установлении некоторых социальных нормативов в сфере жилищно-коммунального обслуживания (социальной нормы жилья и социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами, на оплату которых государство предоставляет льготы и устанавливает субсидии)», №409, от 6 августа 2014 года (с изменениями от 1 октября 2019 г.). На их основе местные органы власти устанавливают нормы потребления этих услуг при назначении субсидий и льгот, соответственно, они могут отличаться в разных регионах Украины.

Обратите внимание на несколько важных моментов.

· При установлении норм потребления на водоснабжение и водоотведение, которые превышают социальные нормативы, компенсация дополнительных расходов субсидиантам при отсутствии квартирных приборов учета холодной и горячей воды возмещается за счет местных бюджетов.

Важно! Этот пункт не относится к потребителям, которые отказались от установки приборов учета за счет местных бюджетов или предприятий-производителей (исполнителей) услуг, и это подтверждено документально.

· Если тарифы на услуги по централизованному отоплению превышают социальный норматив, компенсация дополнительных расходов субсидиантам возмещается за счет местных бюджетов. Если тариф на услуги по поставке тепловой энергии меньше, чем социальный норматив, для предоставления льгот и субсидий применяется утвержденный тариф.

Кроме того, для расчета затрат электрической энергии, природного газа на отопление (других видов топлива), а также тепловой энергии для централизованного или автономного отопления, нормы потребления применяют с учетом корригирующих коэффициентов, установленных для каждой области (см. таблицу 2).

Нормы потребления услуг (на человека в месяц)

Таблица 1

Жилищно-коммунальные услуги Социальные нормы и нормативы Норма жилья (квартплата плюс отопление*) Для получателей субсидии 13,65 кв. м на человека + 35,22 кв. м на семью На одного человека – 48,87 кв. м На семью из двух человек – 62,52 кв. м На семью из трех человек – 76,17 кв. м На семью из четырех человек – 89,82 кв. м Для льготников 21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью На одного человека – 31,5 кв. м На семью из двух человек – 52,5 кв. м На семью из трех человек – 73,5 кв. м На семью из четырех человек – 94,5 кв. м Норма жилья для льготников – семей ветеранов войны и жертв нацистских преследований (состоящих только из нетрудоспособных лиц) – при пользовании газовым отоплением составляет 42 кв. м (только на льготника) и 21 кв. м на семью. Содержание придомовой территории Вывоз твердого мусора 0,4167 куб. м на одного человека в месяц Вывоз жидких отходов 0,76 куб. м на одного человека в месяц Централизованное и автономное отопление (отопительный период с 16 октября по 15 апреля включительно) При использовании тепловой энергии в домах, оборудованных приборами учета 0,0383 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади на месяц в отопительный период Индивидуальное отопление (отопительный период с 16 октября по 15 апреля включительно) На обогрев жилья в отопительный период (для тех, кто отапливает жилье газовым котлом) 4 куб.м газа на 1 кв. м отапливаемой площади на месяц в отопительный период На обогрев жилья в отопительный период (для тех, кто использует электрокотел) 30 кВт на 1 кв. м отапливаемой площади на месяц в отопительный период Горячая и холодная вода, водоотведение Холодная вода при наличии централизованного снабжения горячей водой 2 куб. м на одного человека в месяц Холодная вода при отсутствии централизованного снабжения горячей водой 3,6 куб. м на одного человека в месяц Горячая вода 1,6 куб. м на одного человека в месяц Централизованное водоотведение 3,6 куб. м на одного человека в месяц При отсутствии централизованного водоотведения (при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот 3,6 куб. м на одно домохозяйство в месяц Природный газ При наличии газовой плиты и горячего водоснабжения 3,3 куб. м на одного человека в месяц При наличии газовой плиты и отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя 5,4 куб. м на одного человека в месяц При наличии газовой плиты и газового водонагревателя 10,5 куб. м на одного человека в месяц Электроэнергия 110 кВт/ч на одного человека в месяц плюс 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не больше 230 кВт/ч в месяц В домах с электроплитами (при наличии горячего водоснабжения) В домах с электроплитами (при отсутствии горячего водоснабжения) 130 кВт/ч на одного человека в месяц плюс 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не больше 250 кВт/ч в месяц В домах без электроплит (при наличии централизованной холодной воды и отсутствии горячей воды и газовых водонагревателей) 100 кВт/ч на одного человека в месяц плюс 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не больше 220 кВт/ч в месяц Для остальных потребителей, кроме указанных выше 70 кВт/ч на одного человека в месяц плюс 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не больше 190 кВт/ч в месяц В селах и поселках городского типа для льготников, которых государство обеспечивает бесплатным освещением жилья 30 кВт/ч на одного человека в месяц ВНИМАНИЕ! Субсидия предоставляется на погашение расходов по оплате коммунальных услуг в пределах норм потребления. Услуги, потребленные свыше указанных норм, оплачиваются потребителями за свой счет.

*Для оплаты услуг по поставке тепловой энергии для нужд централизованного или автономного отопления, по поставке и распределению природного газа и электроэнергии для индивидуального отопления независимо от источника и вида энергии.

Корригирующие коэффициенты для расчета оплаты за централизованное и индивидуальное отопление

Таблица 2

Корригирующий коэффициент Города и области Украины Для расчета затрат электрической энергии, природного газа и других видов топлива на отопление Для расчета затрат тепловой энергии для централизованного или автономного отопления 1-2-этажные дома дома на 3 и больше этажей 1-4-этажные дома дома на 5 и больше этажей Винницкая 1,04 0,76 0,640 0,431 Волынская 1,06_7 0,77_8 0,622 0,419 Днепропетровская 0,982 0,716 0,573 0,386 Донецкая 1,125 0,82 0,656 0,442 Житомирская 1,094 0,798 0,638 0,43 Закарпатская 0,91_3 0,66_6 0,484 0,326 Запорожская 0,97 0,708 0,566 0,381 Івано-Франковская 1,067 0,778 0,622 0,419 Киевская 1,043 0,76 0,608 0,410 Кировоградская 1,046 0,763 0,61 0,411 Луганская 1,06_4 0,77_6 0,564 0,38 Львовская 1,043 0,76 0,608 0,41 Николаевская 0,91_2 0,66_5 0,462 0,312 Одесская 0,787 0,574 0,459 0,309 Полтавская 1,073 0,783 0,626 0,422 Ровненская 1,079 0,786 0,629 0,424 Сумская 1,122 0,818 0,654 0,441 Тернопольская 1,02_9 0,7_5 0,666 0,449 Харьковская 1,14_9 0,83_8 0,638 0,43 Херсонская 0,903 0,658 0,526 0,355 Хмельницкая 1,04_2 0,76 0,64 0,431 Черкасская 1,091 0,795 0,636 0,429 Черниговская 1,134 0,826 0,661 0,446 Черновицкая 1,036 0,755 0,604 0,407 г. Киев 1,043 0,76 0,608 0,41

Почему льготу дают на меньшую площадь?

«В статье «Какие льготы у вдовы ветерана?» я прочитала, что имею право получать льготу на двойной размер отапливаемой площади (42 кв. м плюс дополнительно 21 кв. м), так как я пенсионерка и проживаю одна в трехкомнатной квартире многоэтажного дома. «Харьковские тепловые сети» отказывают мне в удвоении льготной площади. Мотивируют тем, что тепло в квартиру подается централизованно от источника теплоснабжения. А площадь жилья удваивается только для тех, кто отапливается газом. Кто прав?»

Наталья Малинина, г. Харьков»

Если посмотреть на раздел «Норма жилья (квартплата плюс отопление)» таблицы 1, то там действительно сказано, что норма жилья для льготников – семей ветеранов войны и жертв нацистских преследований (состоящих только из нетрудоспособных лиц) – при пользовании газовым отоплением составляет 42 кв. м на льготника и 21 кв. м дополнительно на семью. В данном случае речь идет об отоплении с использованием газового котла. Учитывая, что вы проживаете в многоэтажном доме с централизованной отопительной системой, норматив составляет 31,5 кв. м (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью).

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Фото: minfin.com.ua