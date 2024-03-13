Невероятные истории обычных вещей: что поразило учеников болгарской школы в Арцизском музее

Сотрудники музея постоянно приглашают школьников на экскурсии и тематические встречи, которые всегда интересно проходят в уютных и информативно насыщенных залах музея.

Так, с экспонатами и фактами прошлого недавно познакомились и ученики болгарской воскресной школы «Българче». Детям представили личные вещи потомков основателей Арциза — бессарабских немцев.

Одна из таких вещей с невероятной историей — домотканый коврик для пола, сотканный в поселке Серпневое (с 1817-го по 1945 год поселок назывался Лейпциг) нынешней Тарутинской общины. Он был вывезен Марией Нейман, немецкую семью которой в 1940 году принудительно выселили отсюда вместе со всеми этническими немцами, в то время населявшими южную часть современной Одесской области. Этот коврик женщина бережно хранила всю жизнь. Сначала в Германии, потом в Канаде, куда она впоследствии переехала. Недавно коврик, уже после смерти Марии, был передан в Арцизский историко-краеведческий музей ее дочерью. Она также рассказала, что коврик был настолько дорогим для ее семьи, что им только раз в год покрывали стол на самый главный праздник — Пасху.

Эта и другие истории на самом деле поразили учеников и, уверена, заставили задуматься над силой любви к своей родине.

В музее интересно еще и потому, что все можно примерить и подержать в руках.