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Невероятные истории обычных вещей: что поразило учеников болгарской школы в Арцизском музее

Невероятные истории обычных вещей: что поразило учеников болгарской школы в Арцизском музее

В Арцизском историко-краеведческом музее всегда радушно встречают посетителей. Директор музея Дмитрий Чебан организовал работу заведения как можно более интерактивно, чтобы жители больше интересовались историей родного города и знали о том, как и кем он строился и кто его развивал и прославлял.

Сотрудники музея постоянно приглашают школьников на экскурсии и тематические встречи, которые всегда интересно проходят в уютных и информативно насыщенных залах музея.

Так, с экспонатами и фактами прошлого недавно познакомились и ученики болгарской воскресной школы «Българче». Детям представили личные вещи потомков основателей Арциза — бессарабских немцев.

арциз музей

Одна из таких вещей с невероятной историей — домотканый коврик для пола, сотканный в поселке Серпневое (с 1817-го по 1945 год поселок назывался Лейпциг) нынешней Тарутинской общины. Он был вывезен Марией Нейман, немецкую семью которой в 1940 году принудительно выселили отсюда вместе со всеми этническими немцами, в то время населявшими южную часть современной Одесской области. Этот коврик женщина бережно хранила всю жизнь. Сначала в Германии, потом в Канаде, куда она впоследствии переехала. Недавно коврик, уже после смерти Марии, был передан в Арцизский историко-краеведческий музей ее дочерью. Она также рассказала, что коврик был настолько дорогим для ее семьи, что им только раз в год покрывали стол на самый главный праздник — Пасху.

Эта и другие истории на самом деле поразили учеников и, уверена, заставили задуматься над силой любви к своей родине.

В музее интересно еще и потому, что все можно примерить и подержать в руках.

музей

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
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