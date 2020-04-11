Не звездная болезнь: кого из знаменитостей зацепил коронавирус?

Коронавирусная инфекция распространилась на все континенты, кроме Антарктиды, а ее осложнения ставят под угрозу жизни тысяч людей. Не щадит вирус и знаменитостей – многие известные актеры, певцы и политики, которые в силу профессии имели многочисленные встречи с поклонниками, также лечатся от COVID-19.

Ольга Куриленко. Украинско-французская актриса почувствовала себя плохо 15 марта. При тестировании у нее обнаружили коронавирус.

Основными ее симптомами были температура и слабость. Она лечилась дома и советует украинцам: «Будьте осторожны и относитесь к этому серьезно!».

Также 40-летняя актриса добавила, что изолировала себя от своей мамы, несмотря на то, что та хотела ухаживать за дочерью во время болезни.

Иванна Сахно. У голливудской и украинской актрисы Иванны Сахно также диагностировали коронавирус.

Сейчас Иванна находится дома на самоизоляции.

Она рассказала, что симптомы у нее появились не сразу: сначала боль в спине и легких, повышенная температура, а также носовое кровотечение.

Том Хэнкс. Актер почувствовал недомогание – слабость и боль в теле еще в первой половине марта. Анализы на коронавирус дали положительный результат, и его с женой поместили в карантин под наблюдение врачей.

Сейчас опасность миновала, и Хенкса с супругой выписали из больницы.

Несмотря на это, они остаются дома в самоизоляции, чтобы не навредить окружающим.

Принц Чарльз. Не пощадил вирус и членов королевской семьи.

Стало известно, что тестирование показало наличие вируса у 71-летнего принца Чарльза.

Но сейчас он уже здоров и вышел из режима изоляции.

Бегония Гомес. У жены премьер-министра Испании Педро Санчеса тоже был диагностирован коронавирус.

В начале марта, несмотря на запреты, она участвовала в демонстрации за права женщин, где, вероятно, и заразилась. В настоящее время она находится в изоляции в правительственной резиденции вместе с мужем.

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Новая болезнь проявила свои опасные качества и, несмотря на то, что многие идут на поправку, пренебрегать мерами безопасности не стоит. Особо осторожными должны быть пожилые люди, имеющие хронические заболевания.

Пережила «испанку», но не коронавирус

В Великобритании от коронавируса COVID-19 скончалась 108-летняя Хильда Черчилль, пережившая пандемию испанского гриппа в 1919-1920 годах. Она стала самой старой жительницей Земли, жизнь которой унес коварный вирус. Черчилль родилась за несколько лет до начала Первой мировой войны и даже еще до крушения «Титаника».

Фото из открытых источников

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