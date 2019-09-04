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Новости Одессы и Одесской области

Если не убирают подъезды и двор: куда жаловаться одесситам?

Если не убирают подъезды и двор: куда жаловаться одесситам?

В обязанности управляющих компаний входит содержание в чистоте придомовой территории, мытье подъездов, замена лампочек в подъездах, а также борьба с грызунами и насекомыми. Вместе с тем, жильцы многоквартирных домов часто жалуются на то, что платежки за уборку территории приходят регулярно, а следить за порядком приходится им самим. Как действовать в такой ситуации, расскажет «Одесская Жизнь».

Прежде всего обращайтесь в ЖЭК или ОСМД

Если вас не устраивает, как убирают территорию вокруг дома и подъезды, то, для начала, следует обратиться с жалобой в свой ЖЭК или ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома).

В обращении необходимо указать суть жалобы, ФИО и фактическое место проживания. При этом, желательно прикрепить фотографии неубранных мест с датой и временем съемки.

Жалобу обязаны зарегистрировать в журнале регистраций и сообщить потребителю номер регистрации, а также прибыть на место в течение суток.

По результатам проверки составляется акт-претензия. В документе должны быть указаны дата и час проведения проверки, и выявленные недостатки в качестве или количестве предоставляемой услуги. Также следует указать дату, когда начались проблемы с качеством предоставляемой услуги.

Самостоятельно составляем акт-претензию

Если поставщики услуг не явились в положенное время, акт-претензию жильцы могут составить сами. Для этого необходима подпись жалобщика и еще двух соседей по дому. В таком случае акт-претензия отсылается поставщику услуги или управителю дома письмом. Этот акт тоже должен быть зарегистрирован.

В течение пяти рабочих дней поставщик услуги должен дать письменный ответ потребителю — принимает он акт-претензию или нет. Если поставщик услуг не ответил, акт-претензия считается принятой.

Далее, согласно Постановлению №482 от 5 июня 2019 года «О порядке осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления или предоставления несоответствующего качества» вам должны сделать перерасчет.

Перерасчет должен осуществляться в отношении не только тех, кто составил акт-претензию, а всех потребителей, которым была оказана услуга несоответствующего качества или вообще не была предоставлена.

Игнорируют жалобы. Куда дальше?

Если с поставщиком услуг или управляющей компанией вопрос решить не удается, следует письменно обратиться в Департамент городского хозяйства Одесского горсовета:

  • адрес: ул. Косовская, 2Д;
  • телефоны: (048) 705-48-60, 705-48-70;
  • е-mail: list.dep@omr.gov.ua

Также можно оставить жалобу в «Едином центре обращения граждан» городского головы: 15-35.

Фото: belprauda.org

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Галина Полищук
Галина Полищук
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