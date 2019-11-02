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Новости Одессы и Одесской области

Не дайте мозгу постареть: пять рецептов молодости

Не дайте мозгу постареть: пять рецептов молодости

Для улучшения памяти и мозговой активности народная медицина использует эфирные масла растений. Они позволяют сохранить ясность мышления, крепкую память, способность общаться с окружающими и быть вполне самостоятельным человеком даже в очень почтенном возрасте.

ЛАВАНДА. Гиппократ считал, что лаванда «согревает мозг, утомленный прожитыми годами». В частности, чай из лаванды очень эффективен при болезни Альцгеймера.

Рецепт приготовления: одну чайную ложку цветов лаванды залейте стаканом горячей воды, настаивайте 5 минут, затем процедите. Пейте по 2-3 стакана в день.

БУКВИЦА. Средства, приготовленные на основе этой травы, нормализуют обменные процессы в головном мозге, успокаивают нервы, улучшают умственные способности.

Рецепт приготовления: заварите столовую ложку буквицы на стакан кипятка. Принимайте по четверти стакана 4 раза в день.

БОЯРЫШНИК. Настой боярышника улучшает мозговое кровообращение, снабжение мозга кислородом, снимает умственную и физическую усталость.

Рецепт приготовления: заварить 2 столовые ложки цветов на 0,5 литра кипятка, через 20 минут процедить и пить настой горячим по полстакана за 20 минут до еды.

БАРБАРИС. Это растение содержит алкалоид берберин, который действует на мозг как антидепрессант и при этом снижает артериальное давление. В древних вавилонских текстах плоды барбариса упоминаются как «очищающие кровь». Средства на основе этого растения оказывают также седативное действие.

Рецепт приготовления: залейте листья барбариса водкой в соотношении 1 к 5. Дайте настояться. Принимайте 2-3 недели по 10-20 капель дважды-трижды в день.

Какая мука полезнее?

Гороховая мука – продукт, который помогает при забывчивости и ослаблении умственных процессов. В целях профилактики следует съедать по чайной ложке муки утром натощак. Глютаминовая кислота в ее составе хорошо влияет на состояние проблемных сосудов, улучшая питание головного мозга.

По материалам книги «Зеленая планета»

Фото: medialeaks.ru

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