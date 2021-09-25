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Не бурда: «Одесская жизнь» готовит фасолевый цимес

Не бурда: «Одесская жизнь» готовит фасолевый цимес

В Одессе фасолевый цимес — это питательная, вкусная и очень постная закуска на каждый день, которую ну просто грех не приготовить.

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Для того чтобы приготовить фасолевый цимес, нам понадобится: консервированная белая фасоль — 1 банка, лук — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 3 ст. ложки, соль и перец — по вкусу.

цимес фасоль

1 Лук и чеснок почистить и мелко нашинковать. Отдельно обжарить только лук на растительном масле, немного подсолив и поперчив его по вкусу. Фасоль разделить на две порции.
НЮАНС: если у вас есть разломленная фасоль — ее лучше пустить на паштет, а целую отложить для начинки.

2 К фасоли для паштета добавить рубленый чеснок и вылить масло от жарки лука. Далее измельчить массу блендером до однородности.

3 Лук тоже разделить на две порции. Одну убирать в пиалку, а ко второй добавить целую консервированную фасоль. Все вместе немного потомить в сковороде, аккуратно перемешивая.
НЮАНС: чтобы придать пикантности фасоли, можно добавить сушеные травы или пряную приправу с мелко рубленной петрушкой.

4 Выложить полученные ингредиенты слоями на плоскую тарелочку в следующей последовательности: сначала фасолевый паштет, сверху обжаренная целая фасоль с луком, затем снова паштет и в самом конце покрыть все оставшимся жареным луком.
НЮАНС: цимес подать как закуску или намазывать на гренки.

цимес фасоль

Ориентировочная стоимость блюда — 85 грн.

Готовила Анастасия ЕПУРЬ

Напомним, что ранее мы готовили летний торт из кабачков.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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