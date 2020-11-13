Насколько безопасны дезинфицирующие средства: как антисептики влияют на кожу рук?

Как только ввели карантин в связи с пандемией коронавируса, все ринулись в аптеки. Помимо масок, большим спросом пользовались еще и антисептики для рук. Одно время их даже было сложно найти. Такой спрос неудивителен – ведь все информационные источники призывали нас следить за гигиеной рук, чтобы не заразиться COVID-19. Но насколько безопасны антисептики и как ими пользоваться, чтобы не возникло проблем?

Какие виды антисептиков существуют?

На коже рук живут десятки тысяч микроорганизмов, среди них есть и «хорошие», и «плохие». То есть те, что защищают и не вредят нашему здоровью, и те, которые попадают из окружающей среды и вызывают различные заболевания. Поэтому очень важно поддерживать чистоту рук, особенно в период пандемии. Но не всегда есть возможность воспользоваться мылом. В таком случае мы используем дезинфицирующие средства, которые позволяют в любое время и в любом месте избавить кожу рук от многих вирусов и бактерий.

Сегодня в аптеках, да и в различных торговых точках, можно приобрести антисептики на любой вкус. Стоят они в среднем от 20 до 400 гривен – в зависимости от производителя и объема. В основном они продаются в виде гелей или спреев. При этом санитайзеры бывают антибактериальными и антисептическими. Первые борются только с бактериями, а вторые – еще и с вирусами.

При выборе нужно учитывать тот факт, что дезинфицирующее действие могут оказывать только те средства, в составе которых не менее 70% спирта. Также нужно учитывать, что повышенное содержание этого ингредиента может вызывать сухость кожного покрова. Чтобы снизить такой эффект, некоторые производители добавляют в продукцию специальные компоненты.

Чем опасны антисептические средства?

При длительном использовании они могут не только сильно пересушивать кожу рук и вызывать аллергические реакции, но еще и уничтожать защитный барьер нашей кожи, говорят специалисты.

– Антисептики могут вызывать раздражение, воспаление, сухость кожи. В результате есть вероятность развития экземы и дерматита, – предупреждает дерматовенеролог Одесского областного кожно-венерологического диспансера Светлана Нерубащенко. – Больше всего этому подвержены люди, склонные к кожным заболеваниям. Но и у тех, у кого нет подобных проблем, тоже могут возникнуть такие последствия. Если на коже рук есть какие-то открытые трещинки, то может появиться вторичная инфекция, вызывающая стрептодермию или инфекционную экзему.

Кроме того, антисептики приводят к гибели микрофлоры и разрушают защитный гидролипидный барьер кожи.

– После использования дезинфицирующих средств мы рекомендуем наносить увлажняющий жирный крем, в составе которого есть пантенол и глицерин, – говорит Светлана Нерубащенко.

Врач советует пользоваться антисептиками не чаще двух-трех раз в день – после посещения общественных мест. В домашних условиях о санитайзерах лучше вообще забыть, а отдать предпочтение обычному мылу. При этом мыть руки нужно в теплой, а не горячей воде, которая также может вызывать покраснение кожного покрова.