Наши люди: как Антон Бориневич сосчитал всех одесситов

20 июля 1855 года в Одессе родился Антон Бориневич – ученый, который предложил провести и провел несколько переписей населения нашего города..

Бориневич окончил физико-математический факультет Новороссийского университета и преподавал математику в гимназии. За участие в политической организации его отправили в ссылку. В Одессу он вернулся в 1887 году, а через три года в городе учредили статистическое бюро, и Бориневича назначили его заведующим. В 1892 году Бориневич начал проводить первую в городе однодневную перепись населения, одновременно переписывали население в деревнях и на хуторах.

К проведению переписи готовились загодя. В Новороссийском календаре была помещена статья, в которой рассказывалось о предстоящей переписи, а в зале городской думы профессор Шеймин читал публичные лекции. Также давали информацию о цели и ходе мероприятия все местные газеты, чтобы население знало, что происходит.

Утром 28 ноября счетчики получили от управы свидетельства, подтверждающие их статус, портфели с бланками, нагрудные значки и вышли на работу. Все приписанные квартиры и дома счетчик должен был обойти в течение дня, при этом одним из требований управы было «как можно меньше утруждать население».

Существовали опасения, что к намеченному дню перепись населения не успеют окончить, поэтому в статистическом бюро дополнительно дежурил целый штат запасных счетчиков.

В каждой квартире счетчик оставлял квартирный листок и конверт, необходимое количество личных листков, а также «наставление о заполнении». Счетчик предупреждал, что все должно быть готово к 1 декабря, когда он снова зайдет и заберет заполненные документы.

Там, где жильцы были поголовно неграмотны, например, на Молдаванке, всю информацию счетчик вписывал самостоятельно. Это были самые сложные для переписи районы, и работать здесь приходилось с утра до вечера. Перепись проводили даже в ночлежках, только перенесли ее на ночное время, когда собирались все «постояльцы».

К 13 декабря 1892 года была собрана вся информация. Оказалось, что по итогам первой научной однодневной переписи населения в Одессе проживали 336 тысяч человек, из которых треть составляли евреи – 112 тысяч.

Антон Бориневич также руководил всеми переписями, которые проводились в Одессе в начале ХХ века: в 1897, 1915, 1917, 1920 (две переписи), 1923, 1926 и 1928 годах.

Источник: elib.shpl.ru.

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