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Насчитали долг за газ: что с этим делать?

Насчитали долг за газ: что с этим делать?

Все чаще украинцы стали получать платежки с так называемыми «температурными коэффициентами». Их облгазы начали начислять в 2018 году. Долги в квитанциях появляются задним числом. При этом чаще всего потребители своевременно платят за услугу и не могут понять, откуда берется задолженность. Если же они отказываются платить за непонятную услугу, облгазы угрожают отключением газоснабжения. Так что же такое «температурный коэффициент» и как не получить несуществующие долги?

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За что могут приписать долги?

«Температурный коэффициент» — это дополнительная сумма, которую начисляют некоторые газсбыты. Они считают, что люди потребляют больше газа, чем показывает счетчик. Однако потери «от сжатия газа» уже заложены в тариф. Поэтому бытовые потребители должны платить исключительно по счетчику.

Эти «температурные коэффициенты» облгазы начали начислять в 2018 году. Однако если потребитель менял поставщика, задолженность с учетом этих коэффициентов выставляли аж с 2015 года.

Людей, которые пострадали от подобных действий газовиков, просят писать жалобы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также в Госпродпотребслужбу.

Специалисты в один голос заявляют, что начисление «температурных коэффициентов» является незаконным и его необходимо оспаривать в судах. Именно так поступили потребители из Волыни, Сумской и Киевской областей, пишет издание «ГазПравда».

После ряда инстанций они дошли до Верховного Суда. Сейчас там рассматривается как минимум три гражданских дела о незаконности применения к бытовым потребителям «температурных корректировок».

Как защититься?

Для защиты потребителей юристы предлагают алгоритм действий, предусматривающий фиксацию таких нарушений и написание претензий и жалоб к поставщикам. В случае смены поставщика газа и начисления незаконных «температурных коэффициентов» за период с 2015 года предлагается:

Обратиться в контакт-центр своего поставщика газа по телефону или электронной почте для получения разъяснения: за что именно и за какой период вам начислен долг.

Отправить претензию о незаконности указанных начислений с требованием осуществления перерасчета.

Дождаться ответа от поставщика на претензию. Если поставщик не решит вашу проблему и не осуществит перерасчет, советуем направить жалобы в НКРЭКУ и Госпродпотребслужбу.

Подавать заявление в суд и требовать обязать поставщика устранить нарушения и произвести перерасчет незаконных начислений в судебном порядке.

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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