Тарифы на коммуналку: подорожают ли услуги и когда ждать повышения цен?

Уже несколько дней украинцы взволнованы сообщениями ряда средств массовой информации об увеличении тарифов на некоторые виды коммунальных услуг. В частности сообщалось, что с 1 октября Министерство энергетики Украины планирует повышение цен на электроэнергию. Следом могли вырасти и тарифы на воду. Якобы новые тарифы должны быть введены согласно Меморандуму Украины и МВФ и к этому сроку уже должны пройти согласование с местными властями.

Однако вскоре Минэнерго выступило с опровержением данной информации. Но эксперты советуют не обольщаться: повышение могли отложить из-за предстоящих выборов.

Стоит ли ожидать повышения стоимости коммуналки в дальнейшем, выясняла «Одесская жизнь».

Пока цены те же

Повышение цен на электричество планировалось с 1 октября. Тариф для населения за первые 100 кВт/ч электроэнергии должен был увеличиться практически в два раза — с 0,9 гривни до 1,68 гривни. Таким образом, для потребителей нивелировались бы так называемые льготные киловатты. Но пока волноваться не стоит. Это подтвердили и в ООО «Одесская энергоснабжающая компания». Там нам сообщили, что тарифы на период с 1 октября 2020-го по 30 апреля 2021 года включительно остаются прежними.

Не изменился для одесситов пока что и тариф на водоснабжение. Хотя в правительстве планировали поднять его на 22%.

— Конечно, стоимость водоснабжения зависит от тарифов на электроэнергию. Но в каждом городе существуют свои нюансы. Поэтому Одессу очередное повышение тарифов на воду, может, и не коснется, — ответили в «Инфокс¬водоканале».

Рано выдыхать

Так что, скорее всего, на фоне выборов перезимуют одесситы без очередных финансовых катаклизмов. Хотя аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение тарифов.

В июле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тариф на передачу электроэнергии для «Укрэнерго» на 54,6%. Необходимость такого резкого повышения была обоснована большими долгами перед «зеленой энергетикой». Эксперты тут же заговорили о подорожании электро¬энергии для населения вполовину от нынешних тарифов.

— Дело в том, что тариф для «Укрэнерго», пересмотренный НКРЭУ, — это стоимость передачи электроэнергии. Ее оплачивают облэнерго и затем закладывают в тариф для конечного потребителя. Это небольшая доля в платеже на свет, — поясняет эксперт комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Геннадий Рябцев.

По его словам, при таком раскладе тариф на электроэнергию для населения вырастет примерно на 2% — 1,71-1,72 гривни за киловатт. Однако если льготный тариф (90 копеек за первые сто киловатт в месяц) все же отменят, то средний ценник для населения может вырасти почти на 65 копеек, а это уже ощутимо.

— Понятно, что власти опасаются сразу повышать тариф вчетверо, поэтому решили разбить повышение на несколько этапов, — утверждает Рябцев.

Но в дальнейшем тариф на передачу электроэнергии будет только расти. Так что, по мнению экспертов, расслабляться не стоит.