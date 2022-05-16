«Моя третья война»: истории одесситок, разменявших девятый десяток

Война ворвалась в нашу жизнь со всем своим отвратительным «набором». И у каждого теперь – свой военный дневник, даже если человек не ведет его в прямом смысле этого слова.

Наши три героини живут в Одессе. Всем им – за восемьдесят. И познакомились мы с ними не на рынке и не в магазине, где люди сейчас приобретают продукты, стараясь потратить как можно меньше времени и успеть это сделать между тревогами и рашистскими «прилетами». Мы познакомились с ними на… выставке.

Да, представьте, именно на выставке, посвященной истории женского рукоделия, состоявшейся назло войне, вопреки страхам и опасениям.

Все три наших героини любовались представленными творениями женских рук, слушали песни, общались. Все они и сами занимаются рукоделием. А меня интересовало, как же они переживают все происходящее, о чем думают, чего боятся (или совсем наоборот?).

Тамара Криницкая, 82 года

– Вот, пришла на выставку с тремя наволочками, которые еще моя мама шила, используя особую технику. Тут и вышивка, и мережка… А еще вот этот рисунок наносился и «выбивался» (обрабатывался) на швейной машинке. Пожелтели они от времени, им больше восьми десятков лет. Храню их бережно: и память о маме, и семейный оберег. Сейчас война, многие об оберегах задумываются…

Тамара Криницкая еще помнит «ту» войну. Так и говорит, «та война», имея в виду Вторую мировую. Тогда она была совсем маленькой, а вот ощущение постоянного голода и страха в памяти осталось, хотя жила на той территории СССР, где не было бомбежек.

А что теперь?

– Сложно, сложно было мне осознать, что началась война. А когда начались «прилеты»… Погибшие дети, погибшие люди – все это в сознании до сих пор не укладывается.

Мне даже уже довелось увидеть, как летит смертоносная ракета над Одессой. Как же это дико и страшно! Даже сложно словами передать, как тяжело я все это переживаю. Слава Богу, что вот такую выставку устроили. Здесь люди такие добрые, на душе сразу стало легче… Очень, очень верю в Победу Украины, в наших защитников. Узнала, что собирают деньги на тактические аптечки для ВСУ, положила сколько могла. Храни Бог наших ребят на фронте! Да, все очень тяжело, но я точно знаю: мы победим, мы обязательно победим!

Лидия Власюк, 83 года

В памяти Лидии Власюк остались мгновения Второй мировой, когда она была маленькой девочкой. О сегодняшней же войне, ворвавшейся в мирную размеренную жизнь, отзывается так:

– Надо быть сильными и стараться все переживать достойно. И находить радость, насколько это возможно.

Лидия Власюк улыбается и демонстрирует собственноручно изготовленную мягкую игрушку. Как об обереге она о ней, правда, не рассуждает.

– Сделали дома все, что могли – окна заклеили. Начинается тревога, стараемся не впадать в панику. Хотя уже одесситы слишком хорошо знают, что тревога может означать. Это может быть «прилет», а вражеские ракеты несут смерть… В такие минуты говорю себе: «Ничего, переживем! Бог нас хранит!». Я в нашу Победу верю! Очень верю! Мы обязательно победим. А еще знаете, какое это большое счастье, когда знаешь, что к тебе приходят на помощь добрые люди – и продуктовыми наборами помогают, и лекарствами.

«Вот увидите, все будет хорошо!», – говорит мне на прощание Лидия Власюк и еще раз демонстрирует веселого человечка, созданного ее умелыми руками.

Рогнеда Ефимова, 86 лет

Рогнеда Ефимова и вяжет, и другим рукоделием занимается. На выставку добраться ей было не так-то и просто по многим причинам, но как же можно пропустить радость общения и прикосновение к прекрасному?

– Это уже моя третья война, – признается женщина.

Да, была в ее жизни и Вторая мировая, и «конфликт» Азербайджана и Армении (в Азербайджане в конце 80-х-начале 90-х годов жили ее самые родные люди, которым она потом помогла перебраться в Одессу), теперь вот рашистское вторжение.

Шутит не без горечи:

– Может, мне лично не так страшно, что уже в третий раз сталкиваюсь с войной? К тому же, со слухом у меня проблемы: когда «громыхает», не так по нервам бьет, слышу эти страшные звуки как бы отдаленно…

Моя собеседница делает паузу, задумывается о чем-то, голос начинает дрожать:

– Мои родные живут в Москве, Рязани. Мы поддерживаем с ними связь. Так вот, они все осуждают эту войну, они возмущены нападением на Украину. И мне за них страшно, потому что они говорят об этом открыто, а это, сами знаете, как может быть опасно для них… Они мне говорят: «Мы не понимаем, как такое могло произойти!». А я тоже не понимаю, как такое могло произойти… А еще я очень верю в Победу Украины!..

Фото Марии Котовой