«На Щите»: как волонтеры-поисковики разыскивают павших героев

Недавно завершилась очередная экспедиция военно-исторического центра «Память и слава» по деоккупированной части Херсонской области. «Сотни километров пути позади. Апокалиптические картины разрушенной мирной жизни. Прошитые насквозь рваным металлом поселки, дороги, лесопосадки. Смерть. Трудности и опасность», – именно так описывает заместитель председателя военно-исторического центра «Память и слава» и общественный деятель Сергей Судник то, чем они сегодня занимаются.

Вчера и сегодня «Памяти и славы»

– Как вы занялись поисковой работой?

– Общественная организация «Военно-исторический центр «Память и слава» была основана в 2007 году в Одессе. Я сам, увлекшись темой поиска в середине нулевых, искал в Одессе единомышленников. В 2009 году мне удалось связаться с Центром, который оказался единственной действующей поисковой организацией, работающей полностью официально, со всеми необходимыми для такой деятельности документами и рабочими контактами. Я познакомился с Леонидом Суховеем, одним из учредителей Центра, знаменитым одесским краеведом, спелеологом, туристом, поисковиком. Многогранный был человек, увы, ушел из жизни в 2019 году. ВИЦ «Память и слава» был основан им вместе с Леонидом Игнатьевым, бессменным руководителем Центра.

Изначально мы занимались поиском, идентификацией личности и перезахоронением погибших солдат Второй мировой войны. Работали в местах боев на рубежах обороны и освобождения Одессы в 1941-1944 годах. За все время удалось найти, перезахоронить или передать для захоронения родственникам останки более 440 солдат той войны. Сейчас актив организации состоит из 14 человек. Это люди, небезразличные к той миссии, которую мы реализуем.

– Что вы считаете своей главной задачей?

– Поисковики – это энтузиасты, которые сознательно занимаются весьма специфической деятельностью. Всех нас объединяет не только любовь к военной истории, но и убежденность в том, что каждый погибший солдат должен быть найден, по возможности идентифицирован и предан земле. Погибшие солдаты не должны лежать в поле, лесополосах – на давно забытых боевых позициях, имея документальный статус «без вести пропавший».

Каждый должен быть найден

– А что считаете главным результатом?

– Главным результатом, до того момента как на нашей земле началась новая война, были возвращенные из беспамятства имена, преданные земле с воинскими почестями останки погибших солдат. Тем более что по сей день родственники погибших ищут своих предков. Сейчас наша деятельность регламентируется нормами Женевской конвенции в части обмена телами погибших военнослужащих. На местах боев мы ищем, эксгумируем и идентифицируем личность не только военнослужащих Вооруженных сил Украины, но и военнослужащих страны-агрессора – рф, для обмена, возвращения с оккупированной территории тел наших солдат, передачи их родственникам и последующего захоронения.

– После окончания Второй мировой прошло более 77 лет, и до сих пор вы находили неизвестные могилы солдат той войны. Сколько же лет придется искать тела солдат, погибших в этой войне?

– Точных прогнозов никто не даст, уверен в этом. Мы просто будем продолжать свою работу, а время уже покажет.

– Ваша личная цель в этой работе?

– Моя личная цель никак не отличается от целей нашей группы. Я абсолютно уверен в том, что в этой войне мы полностью учитываем все ошибки прошлого, работая по свежим следам и с прямыми свидетелями событий. Наш путь проходит под канонаду фронта, через разбитые поселки, изрешеченные снарядами и пулями лесопосадки и поля. Я точно знаю, что не зря. Многие военнослужащие говорят нам об этом. Близкие ждут своих сыновей, дочерей, родителей, супругов дома… К сожалению, для того, чтобы проводить их в последний путь. Но как сложно бывает этот путь найти! Поисковики помогают это сделать, всеми своими силами.

Общее дело

– Как вы взаимодействуете с ВСУ и кто еще вам помогает?

– В условиях современного вооруженного конфликта к данной деятельности в рамках гуманитарного проекта «На щите» нас привлекло Управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Наши поисковики-волонтеры имеют многолетний опыт проведения специализированных работ и необходимую материально-техническую базу. Офицеры Центрального управления ГВС (J9) курируют все проводимые работы на деоккупированных и прифронтовых территориях.

Хочу подчеркнуть, что наша группа является волонтерской и вся наша деятельность ведется за счет наших собственных ресурсов. Мы благодарны всем, кто поддерживает нас! Отдельные слова благодарности NovaUkraine, Ротари в Украине, сети АЗС «ОККО» (обеспечивает льготные условия по топливу) и ряду одесских волонтеров.

– У каждого волонтера должна быть какая-то основная работа, источник существования. Что кормит вас и чем занимаются ваши товарищи?

– Наши волонтеры являются представителями разных профессий: автомеханики, профессиональные шоферы, муниципальные служащие, частные предприниматели, представители IT-сферы. Что касается меня, по образованию я политолог, а по факту занимаюсь развитием третьего сектора. Я возглавляю общественную организацию «Совет социального инвестирования», которая администрирует социальную краудфандинговую платформу SIPstarter: Social Investment Projects (sip-starter.com). Платформа специализируется на привлечении внебюджетных средств в социально полезные проекты. К слову, на нашей платформе каждый желающий может поддержать гуманитарный проект «На щите».

«Вестники последнего пути»

– Есть ли уже результаты вашей работы?

– В подробностях о результатах мы сможем рассказать позже, поскольку война еще идет. Скажу пока так: сотни ребят вернулись домой для подобающего захоронения на родной земле.

– Как вы восстанавливаете свою нервную систему после возвращения из экспедиции?

– Каждый в группе имеет собственный рецепт восстановления. Но, в первую очередь, залог психологического здоровья – это изначально правильное отношение к сложившимся обстоятельствам, ко времени, в котором мы живем, и, конечно, профессионализм. Не стоит относиться к нашей деятельности как к «кресту, который мы несем».

– Что запомнилось и потрясло больше всего?

– Случай, который мог произойти один раз на миллион, является подтверждением того, что чудеса случаются. Наша группа работала в селе Оскол Харьковской области. К нам подъехал представитель военной полиции и рассказал о том, что в селе Чистоводовка, на краю кладбища, есть захоронение. Двое ребят, расстрелянных в плену. Местные около трех-четырех месяцев назад захоронили там их тела. Мы решили проверить эту информацию. Была озвучена интересная деталь, что в погребении лежит пол-литровая банка, в которой находятся личные документы. На следующий день мы вместе с местным следователем поехали на указанную локацию. Разыскали местного жителя, который указал точное место захоронения. Произвели эксгумацию, а следователь составил все необходимые протоколы. Да, было подтверждено – следы насильственной смерти и остатки скотча на руках. Были найдены и документы в банке. Вечером того же дня к Леониду Игнатьеву, главе ВИЦ «Память и слава», от посредников поступило сообщение о женщине, которая ищет информацию, как выяснилось позже, именно об этом захоронении. Ознакомившись с поступившей информацией, мы выслали фотографии той самой банки с документами и места, где были найдены тела. Мы не ошиблись, родственники искали именно это захоронение, именно этих ребят. Уже на следующий день найденные тела были доставлены в Днепр.

Вот как бывает. Поисковики из Одессы, родственники из Днепра, Центральное управление ГВС (J9) из Киева, случайная встреча с военным полицейским в Осколе – и в течение двух дней была поставлена точка в судьбе без вести пропавших военнослужащих ВСУ.

Мы, конечно, можем вспомнить и самолеты со звездами в 50 метрах над головой, и «прилеты» в ближайшие лесопосадки, и курсирующую над головами фронтовую авиацию, рвущиеся ракеты ПВО. Можем рассказать о натуралистических картинах, которые нам по роду деятельности приходится видеть, но… Главное в нашей работе – это судьбы людей. Мы вестники последнего пути, ставящие точку в пути земном.

Беседовал Валерий Романов

Фото из архива Сергея Судника