Глобальное потепление грозит приравнять Одесскую область по климатическим условиям к пустыне Калахари. А аномальные засухи уже сегодня убедительно демонстрируют, что без орошения аграрному сектору региона не выжить. Поэтому поливной сезон на Одесчине в этом году начался уже в конце марта, а закончился – в конце ноября. Как спасают от жажды бессарабские степи, узнавала «Одесская жизнь».

Кто в ответе за орошение одесского аграрного сектора?

Отвечает за орошение одесского аграрного сектора Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и Нижнего Дуная (БУВР). По его инициативе в этом году были наполнены водохранилища Катлабух и Китай. К сожалению, критический уровень воды в реках не дал возможности заполнить их самотеком – как это было раньше. Пришлось использовать насосные станции, которые лет 20 не запускались.

Было заполнено на 13 миллионов кубометров и Барабойское водохранилище, подающее воду на орошение полям Беляевского и Овидиопольского районов. Такой объем, по словам руководства Днестровского межрегионального управления водного хозяйства, закачан сюда впервые за последние 15 лет. Так что на следующий поливной сезон фермеры водой должны быть обеспечены.

Стратегия орошения и дренажа от Кабмина

– Воды в этом году фермерам было подано в два раза больше, чем в прошлом. Одни и те же участки в весенне-летний сезон пришлось поливать по четыре раза. Раньше – в среднем по 2,5 раза, – рассказала начальник БУВР Лилия Гричулевич.

– Подаем воду всюду, где есть такая возможность. Хотя подать ее каким-то образом просят Саратский, Арцизский, Татарбунарский районы, где мелиоративные системы разрушены. Так что в Одесской области мелиоративный комплекс сегодня используется где-то на 20%. Правда, Кабмином утверждена Стратегия орошения и дренажа, рассчитанная до 2030 года. Но мы не можем гарантировать, что до этого срока будут восстановлены все мелиоративные системы – разве что частично.

Чем дальше от источника, тем вода дороже. Зависит это и от высоты, на которую воду необходимо подавать. Цена подачи колеблется от 50 до 90 копеек за 1 м3. А так как без орошения урожай сегодня получить невозможно, его площади, по словам начальника БУВР, расширяются. В Беляевском районе, например, на следующий год добавили участки, которые не поливались уже более десяти лет.

Фермеры Одесской области на грани банкротства

– Засуха была очень серьезная, – говорит глава Ассоциации «Союз овощеводов Беляевского и Овидиопольского районов» Денис Ткаченко. – Фермеры, земли которых остались без орошения, оказались на грани банкротства. Уже сегодня – множество звонков в Ассоциацию, местные советы, администрации от паевиков, с которыми до сих пор не рассчитались. А не рассчитываются аграрии не потому, что не хотят, а потому, что нет возможности. Конец года – надо заплатить кредиты, закупить семена и удобрения под будущий урожай. И, к сожалению, очень многие рискуют оказаться банкротами. А банкротство фермерских хозяйств ударит по наполнению местных бюджетов, сократит рабочие места.

На юге и в центральных районах Одесчины погибло 60-80% урожая. Здесь была необходима прямая дотация за погибшие посевы. Деньги обещали и Минсельхоз, и Кабмин, и депутаты. Но так их и не нашли. И если не будет возможности засеять яровые и поддержки от государства, вероятно, некоторые земли останутся под паром, а некоторые — зарастут бурьяном.

Без финансирования государства многие фермерские хозяйства разорятся

2021 год будет крайне тяжелым, убежден Денис Ткаченко. Засушливой была осень. Плохо взошли озимые. Так что без поддержки государства все-таки не обойтись. Поэтому придется обращаться к высшему руководству с требованием увеличить финансирование на орошение. В противном случае через 2-3 таких года большинство малых и средних фермерских хозяйств разорится.

Это крупным агрофирмам доступны дешевые кредиты, государственные программы, а мелкие фермеры зачастую не могут собрать пакет необходимых документов. При этом областной программой в этом году предусмотрено 5 миллионов гривен на компенсацию стоимости электроэнергии на орошение, а заявок поступило уже больше, чем на 7 миллионов.

– Конечно, конкурировать с другими областями в орошении мы не можем, – признает аграрий. Очень сложная система подачи воды – три перекачки. И нам часто говорят: закрывайте – у нас есть Херсон, другие регионы. Но мы должны думать о собственной продовольственной безопасности. А если вновь на время карантина перекроют межобластное сообщение – как за продуктами в Херсон ездить? Мы уничтожим собственное орошение, завтра в Херсоне что-то случится – и будем полностью зависеть от импорта сельхозпродукции.

Для хорошего урожая нужны правильный подбор сортов и грамотная агротехника

А вот директор агрофирмы «Петродолинское» Дмитрий Мотуляк не считает, что засуха катастрофически ударила по его многопрофильному хозяйству. Кроме зерновых здесь выращивают кормовые культуры, овощи, клубнику, малину. В структуре фирмы – два предприятия. И в одном из них, где орошения практически нет, урожай получили в четыре раза меньше. Но за счет другого предприятия, где орошается 1300 га, агрофирма рассчиталась с паевиками, имеет средства для дальнейшего расширения производства и содержания 1500 коров. Ежедневно «Петродолинское» сдает 15-16 тонн молока на ГМЗ №1 – для всей его популярной продукции.

– На сегодняшний день, интенсивно используя орошение, мы получаем на одном и том же участке два урожая в год, – считает Дмитрий Мотуляк. – Поэтому и при затратах на полив стоимость продукции не повышается.

Для хорошего урожая, убежден директор, необходимы не только вода, но и правильный подбор сортов, грамотная агротехника. Правда, из-за засухи агрофирме все же пришлось отказаться от некоторых посевных культур – в следующем году не будет требовательных к влаге подсолнечника и рапса.

– Природа заставляет нас выживать. И если будем по-прежнему работать в тандеме с управлением водных ресурсов, будут в Одессе и овощи, и молоко, – решительно настроен Дмитрий Мотуляк.

Сотрудники управления водного хозяйства не столь оптимистичны: если засуха продлится, остается надеяться лишь на то, что не иссякнет Днестр.

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