На что собирают чаевые в одесских кофейнях

На что идут чаевые, которые вы оставляете в одесских уличных кафешках — небольших ларьках с «подорожным» кофе? Словно для того, чтобы не задавались таким «сложным» вопросом, на банке (коробке) для чаевых обычно указана цель их сбора. Да, это тоже такая себе прикольная реклама. Или еще одна одесская «кафешная штучка».

Чаевые по-одесски: кокретика и классика

Итак, на что идут ваши чаевые? Разбираемся в теме. Есть надписи для банках для чаевых более чем конкретные. Ну вот типа того, что если вы боитесь (?) получить сдачу, то оставьте ее здесь. В общем, не заморачивайтесь, а мы дальше сами разберемся.

Или еще проще и еще конкретней: четкая надпись: «чаевые». И все. Точка.

Конкретика в деле целевых чаевых— вещь вообще полезная, даже в чем-то классически привычная. Идет сбор чаевых, к примеру, «на пострадавших от слова «эКсперессо». Да, многие по-прежнему произносят это слово с буквой «к», что для бариста — чуть ли оскорбление.

Или вот еще примеры полной конкретики (классики). Сбор чаевых на:

свою кофейню;

на счастье (если вам такая конкретика не очень, то поверните банку и прочитайте не совсем понятное «на плюшевую акулу», умилитесь и откликнитесь на просьбу денежкой);

на отопление (времена вносят свои коррективы даже в тему целевых чаевых);

на сыр и винишко;

на новый дом.

Одесские кофейные чаевые: собираем на…

Вам показалось чуть скучновато и как-то очень уж «в лоб»? Не огорчайтесь. В нашей подборке зафиксированных баночек-коробочек с целевыми чаевыми имеется и кое-что новенькое.

Тут вам и «на девичьи радости», и «на веселую молодость», и даже «на развиток таланту» (каково?!).

Или вот тоже новинка — очень в тему дня: «проти психічного порушення».

Сильно впечатлило и даже где-то опечалило? Тогда вот вам попроще: «на щось приємне після праці».

А вот возле этой банки (кстати, довольно щедро наполненной) я стояла дольше обычного. Изучала в деталях. Вот вам и главные на сегодня целевые чаевые. Надпись отразила то, о чем мечтает сегодня каждый из нас:

«На святкування Дня Перемоги!»…

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