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Дворец моряков в Одессе признали памятником, но не весь

Дворец моряков в Одессе признали памятником, но не весь

Особняк Шидловского, больше известный как Дворец моряков, расположенный по адресу Приморский бульвар, 9, внесли в государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Постановление об этом утвердил Кабмин.

Здание было построено в 1829-1830 годах. Автором проекта выступил известный в Одессе архитектор Франческо Карло Боффо по заказу помещика Шидловского. Позже здание перешло во владение графине Марии Нарышкиной. В свое время здесь располагались резиденция генерал-губернатора, командующего военным округом, Центральный исполком Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области (Румчерод). А 6 декабря 1924 года там открыли Дворец моряков.

История у здания впечатляющая, что и послужило поводом для внесения объекта в реестр недвижимых памятников страны.

Во только объектом культурного наследия национального значения признан не весь дворец.

На сайте минкульта говорится, что в реестр внесен только «объем фасадного здания». А вот флигели и летний кинотеатр, которые находится во внутреннем дворе, в реестр не попали.

Таким образом, исторические здание имеет все шансы «превратиться» в пятизвездочную гостиницу. Именно такой «проект реконструкции здания» в 2009 году утвердил градсовет при муниципальном управлении архитектуры. По проекту часть здания могут отреставрировать и достроить еще 7 этажей — причем именно на месте боковых флигелей, которые не были включены в госреестр.

Фото: old.odessa.ua

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