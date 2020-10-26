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На одесском Привозе сняли плитку и разрыли котлован у новой арки (фото)

На одесском Привозе сняли плитку и разрыли котлован у новой арки (фото)

У новой арки-входа на одесский Привоз происходят перемены: там сняли новую плитку, уложенную год назад, и вырыли котлован.

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«Одесская жизнь» рассказывала в сентябре прошлого года об изменениях, которые преобразили наш Привоз: на углу Новощепного ряда и улицы Екатерининской появилась новая мега-арка. Площадь перед ней тоже преобразилась благодаря новой плитке. Все стало ухоженным и почти неузнаваемым.

Прошло чуть больше года, и теперь рядом с аркой сняли почти всю новую плитку и разрыли котлован, который теперь затронул и часть улицы Екатерининской. Все изменения произошли в связи с ремонтом Новощепного ряда. Плитка снята с прежнего места и уложена штабелями рядом с новой аркой.

Попасть через арку на Привоз можно, но для этого надо миновать котлован и суметь пройти через «сложные» места. Это те «куски» прохода, где плитка снята, но в отличие от уложенной рядом с аркой, лежит на земле, создавая дополнительные проблемы для «преодоления препятствий».

Ранее мы рассказывали, как в Одессе преображается Новощепной ряд.

Фото автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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