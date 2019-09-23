«На мечту» и «на Париж»: чаевые по-одесски

Хотя понятие «чаевые» — это, в общем, дело добровольное, но всем же известно: без «взноса на чай» оно как-то не очень. Ну, вроде как тортик без вишенки – того самого последнего штриха, без которого даже вроде и неудобно.

Но вот ведь какое дело. Если в более-менее «дорогих» заведениях чаевые — это обязательный атрибут, то в маленьких кафешках и прочих уличных заведениях, тех же кофе-машинах, например, народ как-то не очень торопится подавать на чай. А обслуживающему персоналу, между прочим, ну очень хочется их получить, хоть немного.

Ситуация с такими чаевыми решалась в Одессе довольно быстро. Поначалу у окошка выставлялись баночки, туда бросались мелкие купюры, чтобы посетитель в ожидании своего стаканчика кофе «внял», что здесь тоже любят чаевые. Баночка, мол, не просто ж так стоит, получил сдачу — сделай «вброс».

Но мы ж таки в Одессе! Ну поставил ты баночку, ну внесся (или сделал вид, что не заметил емкость) покупатель, ну и что? А надо ж так, чтобы получилось с приколом, чтобы тот же одессит, а, главное, турист про эту баночку потом друзьям рассказывал.

Так в Одессе появились емкости с «целевыми» чаевыми. Это когда на той же баночке сообщают конкретику: на что именно идет сбор денег. Вот тут-то и начинается «чаевой эксклюзив» по-одесски.

Тут вам и совершенно четкое «Помогите материально», и «За хорошую работу». Дальше вошли в обиход просьбы «сдать» чаевые на «тепленькую шубку», «на машину» и так далее.

А как не «вброситься», если на баночке для чаевых начертано трогательное: «На песеля» или «На краски и на мечту»?!

Или как вам вот это — «На Париж». Неужели вы просто так прочли, и сердце у вас не дрогнуло? Как, вы не внесли свои «пару копеек» на голубую мечту обслужившей вас барышни (молодого человека) увидеть столицу Франции?! Да сердца у вас нет!

Между тем, времена вносят свои коррективы в «мотивационно-чаевое» дело в Одессе. В одном крошечном кафе обнаружила я настоящее достижение в этом деле. Нет, там не придумали что-то совершенно эксклюзивное в смысле описания цели подачи чаевых. Там достигли совершенства в другом — в самом сосуде для «на чай». А именно: на прилавке стоит… кастрюля. Не огромная, но и не маленькая. На ней четко значится: «Кастрюлька чаевых». Та же фраза повторена на крышке этой же кастрюльки, которая стоит рядом — отдельным «экспонатом».

И добавить нечего, честное слово…

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