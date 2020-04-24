Можно ли пить воду из крана: о вирусах, ржавых трубах и методах очистки

Мировая пандемия заставила жителей всех стран пересмотреть свое отношение ко многим вещам. Но в первую очередь это касается жизни и здоровья. Именно поэтому рассудительные люди добросовестно соблюдают карантин: выходят из дома только за продуктами или лекарствами, надевают маску в общественных местах, пользуются антисептиками, избегают употребления сырых продуктов животного происхождения. А как с водой? Ведь ею пользуются и те, кто болен или является носителем. Нет ли опасности попадания вируса через системы водоснабжения и сточные воды? И насколько наша вода в целом способствует здоровью?

Хлор убивает все вирусы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что в настоящее время каких-либо научных доказательств того, что коронавирус способен распространяться из-за употребления водопроводной воды, нет. Таким образом, жителей Европы и США успокоили – им разрешили пить воду из-под крана без опасений за свое здоровье.

Украинцы в социальных сетях также заговорили об этой проблеме. Но региональные водоканалы поспешили успокоить: мол, вода соответствует нормам и ежедневно осуществляется контроль за ее качеством более чем по 50 показателям.

Действительно, практически на всех водоочистных сооружениях Украины проводится интенсивное хлорирование воды. Хлор – самое эффективное средство по уничтожению микробов, бактерий, грибков и вирусов, которое начали применять еще в XIX веке. Тогда это помогло остановить распространение инфекций (чума, холера), которые уносили жизни целых городов. Конечно, с того времени изменилось очень многое, в том числе и методы обеззараживания. Да и сам хлор теперь уже не тот: в наше время используют различные хлорсодержащие реагенты, такие как гипохлорит натрия, гипохлорит кальция, газообразный хлор. Но он воздействует на организм человека не лучшим образом, поэтому и рекомендуется доочищать воду в домашних условиях.

Воду загрязняют ржавые трубы

Директор Житомирского водоканала Андрей Никитин в интервью изданию «Новое время» подтвердил, что вода в кранах почти всегда (за редким исключением) соответствует общегосударственным стандартам и требованиям. Но проблема в том, что эти стандарты и требования сильно отстали от жизни. У нас большой уровень износа водопроводных и канализационных систем (ржавые и дырявые трубы). Как следствие, вода, подготовленная на водоканале, повторно загрязняется на пути к дому потребителя.

По словам Андрея Никитина, вопрос модернизации водной системы страны назрел очень давно.

Еще в 2002 году при финансовом участии Дании была проведена оценка системы водоснабжения и водоотведения Украины. Затем была разработана Национальная стратегия реформирования и развития водно-канализационного хозяйства нашей страны. На ее реализацию тогда необходимо было более 40 млрд. долларов. Это если не считать замену очистных технологий (тех, в которых активно используется хлор) на новые – экологически более безопасные.

К сожалению, за все прошедшие годы ни одно правительство не выразило желания заняться этим вопросом. Соответственно, и денег на модернизацию водопроводных сетей не нашлось.

Где выход?

Мнение ученых о соответствии качества воды из крана стандартам прямо противоположное. В частности, директор Института коллоидной химии и химии воды имени А.В. Думанского Владислав Гончарук считает, что наша водопроводная вода неприемлема для питья по всей стране.

– Главный источник пресной воды в Украине – это Днепр. Более 70% воды – и технической, и питьевой, – мы потребляем именно из Днепра. А это гарантированно плохая вода. Катастрофически некачественная вода на Донетчине, Луганщине, Харьковщине, Днепропетровщине – в наиболее промышленно развитых регионах, – уточняет Владислав Владимирович.

В качестве альтернативы он предлагает пить артезианскую воду – из бюветов и колодцев. Но сам ученый уже несколько десятилетий работает над проблемой очистки водопроводной воды.

– Хлор можно заменить углекислым газом. Углекислый газ легко усваивается в природе. Мы им дышим, мы его выдыхаем. И вот именно углекислый газ подкисляет воду, это лучший в мире консервант, – делится своими идеями академик.

На этой основе несколько лет назад в институте воды было разработано уникальное и, что главное, недорогое водоочистное оборудование. Вода в нем облучается ультрафиолетом, который сжигает органические примеси до углекислого газа. В результате вода очищается от токсичных примесей органических веществ, тяжелых металлов, железа, радионуклидов.

Такие установки работают в некоторых учреждениях Киева, пользуются ими и в Борисполе. Разработаны они были еще 10 лет назад, но большинство жителей Украины до сих пор не имеют возможности пить не только вкусную, но и безопасную воду. Очевидно, этот вопрос должен решаться на государственном уровне, но для этого, как говорится, нужна политическая воля.

Кипятить или фильтровать?

Учитывая качество водопроводной воды на сегодняшний день, очищать ее дома рекомендуют в два этапа:

использовать фильтр для очистки воды от вредных химических и органических примесей

после прокипятить для избавления воды от микроорганизмов

Фото: Infoport.LIVE

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.