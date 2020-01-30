fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Официальное заявление «Инфоксводоканала» об опасности заражения китайским коронавирусом через питьевую воду

Официальное заявление «Инфоксводоканала» об опасности заражения китайским коронавирусом через питьевую воду

В последнее время в ряде СМИ неизвестными лицами развернута грязная информационная кампания против филиала «Инфоксводоканал». В частности, распространяется информация якобы об опасности заражения китайским коронавирусом из-за низкого качества питьевой воды и состояния объектов водоканала.

В связи с этим, филиал «Инфоксводоканал» официально заявляет, что указанное сообщение содержит недостоверную информацию и носит провокационный характер. Цель этой кампании — дискредитировать имидж предприятия перед потребителями и вызвать панику среди населения.

На сегодняшний день водопроводная вода, поставляемая потребителям с ВОС «Днестр», отвечает действующим санитарным нормам и требованиям СанПин 2.2.4-171-10 к питьевой воде и безопасна к употреблению. Качество воды проверяется круглосуточно по более чем 55 показателям в модернизированной лаборатории «Инфоксводоканала» на оборудовании ведущих мировых производителей. Кроме этого, безопасность воды подтверждается последними результатами анализов «Одесского лабораторного центра Минздрава Украины». Работа «Инфоксводоканала» по очистке воды проверялась европейскими экспертами международной программы TACIS и признана абсолютно надежной.

«Инфоксводоканал» на сегодняшний день вложил миллионные суммы в модернизацию объектов водопровода и канализации: проведена замена оборудования на ВОС «Днестр», полностью обновлены лаборатории, проведена реконструкция станций биологической очистки стоков, закуплены современные экскаваторы и др. Кроме этого, отдельное внимание уделялось вопросу энергосбережения — установлены энергоэффективные насосы и автоматические системы управления, заменены линии электропитания и подстанции. Все это в комплексе позволило на 35% снизить расходы на электроэнергию и не допустить роста тарифов для населения, в то время как в других городах Украины тарифы росли из-за энергозатрат.

Предприятием, несмотря на астрономические долги потребителей, с 2004 года обеспечено круглосуточное водоснабжение города. Также, 24 часа в сутки работают аварийно-технические службы, чем может похвастаться не каждый украинский город.

С декабря 2015 года «Инфоксводоканал» одним из первых в Украине полностью перевел все городские водонасосные станции на новую безопасную технологию обеззараживания воды гипохлоритом натрия вместо жидкого хлора. Для этой цели используется европейское оборудование и самые качественные реагенты.

Сотрудники водоканала обращаются с просьбой к одесситам не поддаваться на лживые и противоправные провокации.

Также просим представителей СМИ проверять информацию перед размещением и доверять официальным или проверенным источникам, поскольку за распространение недостоверной информации законодательством предусмотрена ответственность.

Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети города Одесса по состоянию на 30.01.2020

Найменування показників

Значення

Норматив ДСанПіН 2.2.4-171-10
1.Температура, градуси ˚С7,3не норм.
2.Забарвленість, градуси12≤20
3.Каламутність, мг/дм30,39≤1,5
4.рН (водневий показник), од.рН7,556,5-8,5
5.Амоній, мг/дм3<0,1≤0,5
6.Нітрити, мг/дм3<0,003≤0,5
7.Хлориди, мг/дм330,0≤250
8.Загальна жорсткість, ммоль/дм34,7≤7,0
9.Загальна лужність, ммоль/дм33,40,5-6,5
10.Хлор залишковий вільний, мг/дм30,320,3-0,5
11.Хлор залишковий зв’язаний, мг/дм30,500,8-1,2
12.Окиснюваність, мг/дм32,64≤5,0
13.Сухий залишок, мг/дм3366,0≤1000
14.Залізо загальне, мг/дм3<0,1≤0,2
15.Загальне мікробне число, КУО/см32≤100
16.Загальні коліформи, КУО/100см3не виявленовідсутність
17.E.coli, КУО/100см3не виявленовідсутність
18.Ентерококи, КУО/100см3не виявленовідсутність

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Новости компаний
Новости компаний ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить