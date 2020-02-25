Мостики поколений: научиться слышать и понимать друг друга

«Услышь меня!», «Пойми меня!» — наверное, именно так часто хочется прокричать одному поколению по отношению к другому. Особенно когда речь идет о взаимосвязи и взаимопонимании людей серебряного и золотого возраста с людьми молодыми.

Возможно ли это? Возможно! И это было доказано на недавнем перформансе Арт-мастерской «Пульс города», который проходил в зале Одесской научной библиотеки им. М.Грушевского.

Это действительно нужно

… Пока идет подготовка, разговариваю с руководителем проекта Арт-мастерской «Пульс города» Наталией Вайнилович.

— Мы создали «спектакль конфликтов», где разные поколения в одной семье проявляют себя по-своему. Такая вот наглядная картинка, как, собственно, происходит тот или иной конфликт и как его решают люди пожилые, среднего возраста, молодые. Может, и конфликта нет?.. Мы рады, что происходящее интересно людям: видите, даже мест не хватает. Очень важная тема, которую мы затронем: каково сегодня пожилому человеку в семье, в социуме. И, конечно, попытаемся увидеть и услышать, насколько люди готовы строить эти самые мостики поколений. Мы попытаемся понять, как люди постарше и молодежь видят друг друга, в чем они могу сотрудничать. Активная позиция в обществе ведь не имеет возраста, было бы желание, здоровье и понимание, что это действительно нужно, — говорит Наталия.

Зал, тем временем, заполняется. Смотрю и делаю выводы: здесь собрались люди золотого и серебряного возраста, средних лет, молодые. А вот и кроха-одесситка рядом с мамой. Четыре поколения одесситов собрал зал!

Ольга Филиппова — создатель Всеукраинского союза активного долголетия «IT-бабушки» обращает мое внимание, что в зале все же большинство — люди пожилые.

— Мне кажется, что как раз пожилые люди зачастую больше готовы к подобному диалогу, чем молодые. Это и понятно: так уж все строено, что те, кто молод, редко задумываются, что время летит очень-очень быстро, оглянуться не успеют — наступит и их серебряный век. И он в обязательном порядке должен был наполнен, он должен быть интересен. И учиться этому, равно как и диалогу, нужно с молодых лет, — считает Ольга.

Взаимопонимание возможно!

Как же прокладываются эти самые мостики? Нам это наглядно продемонстрировали. Это и спектакль, и перформанс, и, главное – долгожданный диалог, который словно «сам собой» возник «на месте».

Артисты форум-театра показывают обычную, в общем, сцену: 17-летняя дочь хочет поступать в театральный, у родителей — совсем иные планы насчет ее будущего, а тут еще дедушка — со своим взглядом на все происходящее… Сцена была показана, но это лишь прелюдия. Мы не в театре, мы — на своеобразном тренинге жизненной ситуации. Каждый в зале получил возможность высказаться: от тех, «кому за…» до самого маленького зрителя, которая, как оказалось, тоже имеет свое собственное мнение о том, что происходит.

И нужно было видеть, как горячо живо вовлекался каждый сидящий в зале во все происходящее, как отстаивал свою позицию! И сцена переигрывалась уже с теми, кто сидел в зале. Пожилая одесситка из зала просто-таки мастерски отстаивала свою позицию, заняв на «сцене» место 17-летней девчонки… А еще надо было видеть и слышать, как поразил всех сам собой напросившийся вывод после увиденного и услышанного: дедушки и бабушки зачастую отлично понимают своих юных внуков, чего, увы, не всегда скажешь о родителях.

Смотрела, слушала, думала: какой замечательный опыт общения получился! Как незаметно стерлась грань между теми, кто что-то пытается донести и теми, кто внимает. Любая конфликтная ситуация решаема, понимание друг друга людьми разных поколений возможно! Мосты могут быть наведены — с пониманием и любовью друг к другу. Здесь не было участников действа и зрителей: задействованы были все!

«Участники перформанса смогут задуматься и найти другие пути достижения желаемых целей, возможности для активной, творческой, сознательной жизни», — считают в Арт-мастерской «Пульс города».

Трудно не согласиться.

Справка

Арт-мастерская «Пульс города» — социально-культурный проект Одессы, деятельность которого направлена на поддержку социальных трансформаций и улучшения микроклимата общения в городе с помощью современного театра и социально привлеченного искусства.

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