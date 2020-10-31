Морская рыбалка в Одессе: какую рыбу ловят осенью в Черном море?

Сегодня, 31 октября, – Международный день Черного моря. В честь праздника «Одесская жизнь» расскажет вам, что же ловится нынешней осенью у одесского побережья.

На вопрос, что можно поймать, любой рыбак ответит, что эту рыбу знает каждый одессит: черноморский бычок. Его ловят практически повсюду, даже прямо в акватории пляжа – в нескольких метрах от берега. Существуют различные виды этой рыбки, но самыми популярными являются «песочник» и «каменщик». Песочник считается самым вкусным, легким в приготовлении, да и встречается он чаще всего. Они имеют светлый окрас, под цвет морского песка, в связи с чем и получили соответствующее название. «Каменщик» – это самая крупная разновидность бычка.

На специальную, тонкую снасть в период с сентября по ноябрь есть шанс выудить с пирса несколько особей чудноватой рыбы – саргана. По форме тела она чем-то напоминает морскую рыбу-иглу, но значительно большего размера. Рот саргана с множеством мелких зубов напоминает клюв доисторического птеродактиля, а серебристый окрас и быстрая скорость делают его почти незаметным для смотрящего сверху. Зачастую особи имеют размер чуть больше 40 сантиметров, однако попадаются и экземпляры длиной до метра. За хищный нрав старожилы рыболовного дела называют саргана «морской щукой».

В начале осени объектом охоты со стороны рыбаков становится также кефаль. Самой распространенной считается кефаль-лобан и белая кефаль, хотя всего насчитывается до 100 видов этой рыбы. Серая рыба обычно не превышает 90 см и 7 кг, имеет вытянутое тело и крупную чешую.

«Кефаль относится к элитным сортам, но, к сожалению, «полные шаланды» из популярной песни мне только снятся», – говорит рыбак Сергей.

Главной целью большинства рыбаков в холодную пору являются камбала и глось. Вообще, глось – жаргон одесских рыболовов. По-научному она называется глосса. Но сути, в общем, это не меняет. Камбала отличается от глоссы более округлым телом и костяными шипами с верхней стороны туловища. Обе рыбы являются так называемыми «хамелеонами», способными менять окрас верхней стороны в зависимости от цвета дна, на котором они лежат. Подходят «плоские» к нашим берегам в начале сентября. Небольшие волны и прохладная температура – идеальные для них условия.

Все эти виды рыб можно поймать днем, а вот с наступлением сумерек удается встретить голыша. Как практически любой черноморский обитатель, он имеет целый ряд псевдонимов: мизгирь, мерланка, пикша. Это стайная рыба, которая не любит хорошие условия: теплую воду и мелководье. Длина особей зачастую не превышает 25 см и 300 грамм веса. Косяки голыша насчитывают большое количество особей, поэтому за 3-4 часа активной рыбалки после наступления темноты можно без проблем поймать 5-6 килограмм этой рыбы.

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Фото рыбы: LovlyaVsem, dom-ribolova.ru, goldrybak, fish.kiev.ua, велесовик.ру

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