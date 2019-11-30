Монетизация льгот на коммуналку: 7 острых вопросов

С октября 2019-го заработала обещанная монетизация — льготы на коммунальные услуги стали выплачивать деньгами. Теперь ветераны войны и члены их семей, дети войны и лица с особыми заслугами, ветераны военной службы и жертвы нацистских преследований, чернобыльцы и многодетные семьи могут получать помощь на оплату коммуналки наличными. Кто-то решил этот вопрос и уже оформил выплату «на руки», а кто-то оставил все по-старому (такой вариант тоже возможен). Но ноябрьские платежки в буквальном смысле ошарашили и тех, и других.

Впервые за долгие годы льготники увидели в своих счетах полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, то есть без учета скидок, которые им положены по закону. Почему так произошло и как в дальнейшем будут платить за коммуналку льготные категории? Мы собрали ответы на семь самых острых вопросов о монетизации льгот на коммунальные услуги.

1. Как льготникам платить за коммуналку с ноября 2019?

Каждому человеку деньги за льготы государство выдает наличными или переводит на счет Ощадбанка.

Наличными получат только те льготники, кто до 15 октября 2019 года написал соответствующее заявление в орган соцзащиты. Получив льготы наличными, льготник самостоятельно платит за коммунальные услуги полную сумму платежки.

Если у вас безналичная форма выплаты льгот, то часть платежей за вас осуществляет Ощадбанк, а часть вы платите самостоятельно.

Перечисление средств Ощадбанком поставщикам услуг осуществляется в следующей последовательности:

· поставка тепловой энергии,

· поставка и распределение природного газа или электроэнергии для соответствующего вида индивидуального отопления,

· снабжение горячей водой,

· централизованное водоснабжение,

· централизованное водоотведение,

· снабжение и распределение электроэнергией,

· поставка и распределение природного газа,

· вывоз бытовых отходов, услуги по управлению многоквартирным домом,

· взносы на установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.

То есть сейчас Ощадбанк осуществляет перечисление средств не по пропорциональному принципу (когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы льготы), а по приоритетным принципам — когда сначала производится оплата за тепло, газ, электроэнергию и т.д.

Если сумма льготы достаточна, то уплата всех услуг осуществляется на 100%. Остаток средств льготы будут перечислены на следующий месяц. Если льготы недостаточно, то оплачиваются лишь те услуги, на которые хватит средств. А список услуг, за которые нужно доплатить, Ощадбанк пришлет в СМС — с размерами доплаты по каждому виду услуги.

Также вы можете зайти в свой личный кабинет на сайте Ощадбанка, где отражается движение средств по вашей учетной записи.

2. А если у меня нет мобильного телефона?

Вы можете предоставить органу соцзащиты контактный номер телефона любого лица, которое затем сообщит вам о СМС-сообщении Ощадбанка.

Вы также можете самостоятельно проводить расчеты. Для этого в органе соцзащиты необходимо получить расчет размера льготы. Если тарифы на ЖКУ не меняются, то ежемесячный размер льготы в течение отопительного периода будет одинаковым. То есть, зная размер своей льготы и приоритетный принцип оплаты Ощадбанка (см. Вопрос №4), вы можете самостоятельно рассчитать, сколько и какому поставщику услуг должны заплатить.

3. Я слышал, что новый механизм позволяет сэкономить часть средств и оставить их себе. Как это возможно?

Это зависит от того, в какой форме вы получаете выплату льготы.

Если в наличной — после полного расчета с поставщиками услуг вы можете оставить сэкономленные деньги себе. Если в безналичной — все сэкономленные средства можно получить только после завершения отопительного периода (ориентировочно с июня). СМС о сумме сэкономленных средств вам пришлет Ощадбанк. Если у вас есть счет в Ощадбанке, то эти средства автоматически будут зачислены на него. Если у вас нет счета, то вы можете его открыть с июня по декабрь текущего года и на него будут зачислены эти деньги.

4. Если я не хочу работать с Ощадбанком, можно ли выбрать другой банк?

Сейчас Минсоцполитики работает с 38 уполномоченными банками. Для наличной формы выплаты льготник может выбрать любой из них, а также доставку льготы через Укрпочту. Чтобы получить соответствующий сервис нужно подать заявление в орган соцзащиты (указав все банковские реквизиты). Такое заявление можно подавать дважды в год: до 15 октября (на отопительный период) и до 15 мая (на неотапливаемый).

Для безналичной формы выплат Ощадбанк сегодня является единственным вариантом.

5. Можно ли в случае смерти льготника выплатить средства за последний месяц жизни безналично?

Нельзя. Переход с наличной формы предоставления льгот на безналичную осуществляется только по заявлению льготника.

6. Если я оплатил коммуналку, не дождавшись СМС от Сбербанка?

Если речь идет о безналичной форме монетизации, то все сэкономленные вами деньги вы сможете получить летом. Если возникнет ситуация, когда вы оплатили счета, не дождавшись СМС от Ощадбанка, то на счетах возникнет переплата, которая будет отображена поставщиком услуг в квитанциях следующих периодов.

7. Что делать льготникам, которые не подали заявление на «наличную» монетизацию, а правление ОСМД не хочет подписывать соглашение с Ощадбанком?

Согласно нормам законодательства, если ОСМД не заключило договор с АО «Ощадбанк» для перечисления сумм льгот, оно не имеет права до 1 июня требовать оплаты услуг от льготников за соответствующие неотапливаемый и отопительный периоды.

АО «Ощадбанк» может осуществлять перевод средств на счета ОСМД (кроме выплат на управление многоквартирным домом) на основании договора.

То есть льготнику, если речь идет о безналичной форме, нужно дождаться лета и, получив остаток средств, рассчитаться с поставщиком услуг. Выплаты на управление многоквартирным домом льготник должен платить самостоятельно каждый месяц. А средства, которые предусмотрены на оплату этой услуги, перераспределяются.

Фото: imgclf.112.ua

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