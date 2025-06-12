Основные моменты:

13 июня в клубе «Ибица» выступит Монатик, а в «Итаке» в этот же день — Шугар.

14 июня по старой территории Ботсада пройдет Орнитологическая экскурсия, а Филармонии филармонический оркестр закроет сезон.

Также 14 июня на крыше отеля WOL121 — стендап резидентов клуба «Вирий».

Топ-5 культурных и развлекательных событий в Одессе

Аркадия в пятницу будет гудеть — два самых популярных клуба готовят два больших звездных концерта. Если вы, или ваши дети любят танцевать — эти события именно для этого.

Если вы предпочитаете спокойный досуг и не вечером, а утром, то событие, которое подготовили для вас в Ботаническом саду именно для вас. Как минимум два часа вы будете не только гулять под пение птиц, но и узнаете как их всех зовут.

Завершить день можно в Одесской филармонии под прекрасное звучание оркестра под руководством маэстро Хобарта Эрла.

А всех любителей необычных локаций, субботним вечером приглашают на крышу и веселый стендап. Воскресенье с утра до вечера можно провести на пляже!

Как всегда, в городе планируется большое количество бесплатных событий. О них мы рассказали в нашем традиционном обзоре.

13 июня, 19:00. Концерт. Шугар. ИТАКА

Веселый, зажигательный и прямой, он начал свою карьеру в 18, когда стал писать каверы песен. Впоследствии начал писать и свою музыку которую пишет до сих пор. Именно она принесла ему успех и любовь тысяч поклонников. Сейчас он гастролирует по стране и в эту пятницу выступит в Одессе на берегу моря.



13 июня, 19:00. Концерт. Монатик. Ibiza

Монатик — кажется, этого гостя Одессы не надо представлять. Его концерты — это всегда драйв, положительные эмоции и настоящий праздник. В пятницу, 13 хитовый концерт Заслуженного артиста Украины состоится не в концертном зале, а под звездным небом, где можно будет потанцевать и оторваться по полной.



14 июня, 7:30. Орнитологическая экскурсия. Ботанический сад, старая территория.

Если вы не пугаетесь раннего подъема в субботу, то вас ждут на старой территории Ботанического сада на птичий концерт. В конце апреля мы посетили эту необычную экскурсию и были в восторге. Предлагаем и вам насладиться утром, в прекрасной компании пернатых друзей и увлекательного рассказчика.



14 июня, 18:00. Одесский филармонический оркестр. Закрытие сезона. Одесская Филармония

Незабываемый вечер симфонической музыки, где соединятся блестящий драматизм Рихарда Штрауса и глубокая эмоциональность Иоганнеса Брамса. Этот концерт — событие для настоящих ценителей классической музыки, которое обещает мощное эмоциональное переживание и впечатляющие музыкальные интерпретации.

Дирижер — маэстро мирового уровня, главный дирижер и художественный руководитель Национального Одесского филармонического оркестра. Хобарт Эрл — это дирижер, который умеет придать каждому концерту выразительной художественной формы, погружая слушателей в глубину авторской мысли и оркестрового звучания.

Солист — Марко Комонько, виртуозный украинский скрипач, известный своим глубоким музыкальным пониманием и ярким исполнительским стилем.



14 июня, 19:00. Стендап на крыше. Отель WOL121.

Крыша, зелень, фонарики — идеальное место для концерта в теплый летний вечер.

Каждое выступление — новый состав комиков и новые шутки, поэтому без сомнения можно посещать хоть каждое мероприятие. Встречи на крыше происходят только раз в месяц. Итак, можете посчитать сколько будет еще концертов на этой необычной локации. На этот раз перед вами будут выступать резиденты стендап клуба Вырий — Злата Фридман, Саша Поступальская, Макс Каляровый.

