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Культурные, развлекательные и образовательные события в Одессе, которые состоятся 13-15 июня и вход на которые бесплатный

Афиша бесплатных событий Одессы

Встретить новый день с первыми лучами солнца и под волшебные звуки пианино можно легче простого. Вам только надо будет в субботу или в воскресенье успеть в 5 утра приехать на пляж Ланжерон.

Ну а если вы любите гитару на закате — вам во Всемирный клуб одесситов в вечер пятницы. В это же время в библиотеке Грушевского пройдет встреча сильных, независимых и ироничных женщин, где они будут рассказывать свои истории.

Выбор редакции: «Украинская книга на Одесчине»: что читать этим летом?

Вечер субботы мы предлагаем провести погружаясь в культуру Крыма, которого нам так всем не хватает и в возвращение которого мы все верим. Ну а пока мы вспоминаем его теплом, песнями, танцами и вкусными крымскими блюдами на берегу нашего моря.

Больше деталей, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Концерт «Гитара большая и маленькая»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 13 июня, 18:00

Что: Мотивационная встреча женщин «Чтобы не плакать, я смеялась»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 13 июня, 18:30

Что: Концерт «Пианосвіт»

Где: Ланжерон

Когда: 14 июня, 5:04

Что: Выставка Татьяны Масловой «Графика смыслов»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 14 июня, 15:00



Что: Лекция Тараса Гончарука «Грустная годовщина: Как московиты уничтожили Запорожскую Сечь»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 14 июня, 15:00



Что: Встреча на Ротонде ко Всемирному дню донора крови

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 14 июня, 15:00

Что: Разговор с автором романа «Времени нет» Рустемом Халилом

Где: Европейская, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва

Когда: 14 июня, 17:00

Что: Дни Крыма в Одессе

Где: Пляж Caleton

Когда: 14 июня, 18:00

Что: Концерт «Пианосвіт»

Где: Пляж Дельфин, «Беспредел»

Когда: 15 июня, 5:30

Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Где: Алексеевская пл, 21-а, Депо

Когда: 15 июня, 13:00

Предварительная запись!

