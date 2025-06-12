Ключевые моменты
- Культурные, развлекательные и образовательные события в Одессе, которые состоятся 13-15 июня и вход на которые бесплатный
Афиша бесплатных событий Одессы
Встретить новый день с первыми лучами солнца и под волшебные звуки пианино можно легче простого. Вам только надо будет в субботу или в воскресенье успеть в 5 утра приехать на пляж Ланжерон.
Ну а если вы любите гитару на закате — вам во Всемирный клуб одесситов в вечер пятницы. В это же время в библиотеке Грушевского пройдет встреча сильных, независимых и ироничных женщин, где они будут рассказывать свои истории.
Выбор редакции: «Украинская книга на Одесчине»: что читать этим летом?
Вечер субботы мы предлагаем провести погружаясь в культуру Крыма, которого нам так всем не хватает и в возвращение которого мы все верим. Ну а пока мы вспоминаем его теплом, песнями, танцами и вкусными крымскими блюдами на берегу нашего моря.
Больше деталей, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Концерт «Гитара большая и маленькая»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 13 июня, 18:00
Что: Мотивационная встреча женщин «Чтобы не плакать, я смеялась»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 13 июня, 18:30
Что: Концерт «Пианосвіт»
Где: Ланжерон
Когда: 14 июня, 5:04
Что: Выставка Татьяны Масловой «Графика смыслов»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 14 июня, 15:00
Что: Лекция Тараса Гончарука «Грустная годовщина: Как московиты уничтожили Запорожскую Сечь»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 14 июня, 15:00
Что: Встреча на Ротонде ко Всемирному дню донора крови
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 14 июня, 15:00
Что: Разговор с автором романа «Времени нет» Рустемом Халилом
Где: Европейская, 2, Книжный магазин кофейня Старого Льва
Когда: 14 июня, 17:00
Что: Дни Крыма в Одессе
Где: Пляж Caleton
Когда: 14 июня, 18:00
Что: Концерт «Пианосвіт»
Где: Пляж Дельфин, «Беспредел»
Когда: 15 июня, 5:30
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская пл, 21-а, Депо
Когда: 15 июня, 13:00
Предварительная запись!