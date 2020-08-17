Могут ли отказать в присвоении звания «Мать-героиня»?

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном порядке.

Порядок присвоения звания «Мать-героиня» утвержден Указом Президента «О почетных званиях Украины» №476/2001 от 29 июня 2001 года (с изменениями от 2.07.2016 г.). Однако это вовсе не означает, что любая женщина, давшая жизнь такому количеству детей, автоматически приобретает право на статус «Мать-героиня» с получением медали и полагающихся по закону материальных привилегий. Ведь в Указе Президента оговорено, что при присвоении звания учитываются весомый личный вклад женщины в воспитание детей, создание благоприятных условий для получения образования, развития у них творческих способностей и формировании высоких духовных и моральных качеств.

Какие документы надо приготовить?

Указом Президента Украины №476/2001 регламентирован и порядок выдвижения кандидатур на присвоение звания «Мать-героиня». Он осуществляется по месту работы многодетной матери. А если женщина не работает, то такое право реализуется через органы местного самоуправления на основании письменного ходатайства женщины и рассматривается на протяжении месяца со дня подачи заявления.

К ходатайству о присвоении звания «Мать-героиня» необходимо приложить документы:

копия паспорта матери;

копии свидетельств о рождении детей;

копии документов об образовании детей;

характеристики детей из учебного заведения, если ребенок учится, или с места работы, если работает;

выданный органом внутренних дел документ о наличии или отсутствии сведений в отношении детей, находящихся на учете как правонарушителей, не достигших 18 лет, в том числе освобожденных из специальных воспитательных учреждений;

справка о наличии или отсутствии судимости у лица, представляемого к награждению, и у каждого из детей, которым исполнилось 14 лет;

при наличии и по желанию матери – копии грамот, дипломов, благодарностей, свидетельств, писем для определения вклада женщины в развитие творческих способностей детей, формирование у них высоких духовных и моральных качеств.

После рассмотрения данного пакета документов местными госадминистрациями представление к присвоению звания «Мать-героиня» отсылается в Министерство социальной политики. Затем – в Комиссию государственных наград и геральдики при Президенте Украины, а оттуда уже вместе с наградным листом – Президенту Украины, который своим Указом и присваивает соответствующее звание. При этом в наградном листе указываются: конкретные заслуги лица, ставшие основанием для ходатайства о присвоении звания «Мать-героиня», данные о количестве детей, даты их рождения, место жительства каждого ребенка с указанием адреса проживания, а в отдельных случаях – причин, обстоятельств и даты смерти детей.

Могут ли отказать в присвоении звания?

На законодательном уровне не определены основания для отказа в присвоении звания «Мать-героиня». Но еще раз уточним, что при рассмотрении данного вопроса особое внимание обращают на духовные, нравственные качества лиц, представляемых к присвоению почетного звания, конкретные заслуги матери в деле воспитания детей, ее авторитет. Важную роль играет и положительный имидж семьи в обществе. Учитывается и то, привлекались ли к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности женщина и ее дети, поведение детей в обществе, их отношение к труду, наличие у них образования, их участие в общественной жизни.

Если многодетные матери или их дети были осуждены условно, находились в местах лишения свободы, а также без уважительных причин воспитывались в интернатных учреждениях или находились под опекой, то такие женщины не имеют права на присвоение почетного звания «Мать-героиня». Эти условия не прописаны в законах, но таковы требования Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины, которая принимает окончательное решение о присвоении звания «Мать-героиня».

Напомним, недавно 15 одесситок получили звание «Мать-героиня».