Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрабатывает медицинский проездной – IATA Travel Pass. Это будет мобильное приложение со сведениями о COVID-статусе пассажира. Первое испытание проездного запланировано уже на конец 2020 года, полноценный запуск – на весну 2021 года.
Медицинский проездной позволит:
- находить точную информацию о поездках и требованиях к тестированию, центры и лаборатории тестирования на ковид;
- получать результаты тестов или свидетельства о вакцинации из лабораторий;
- создать «цифровой паспорт» с информацией о тестировании;
- делиться информацией о тестах или вакцинации с властями для облегчения поездки.
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