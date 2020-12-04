Новости Одессы и Одесской области

Международная ассоциация воздушного транспорта разрабатывает медицинский проездной

Международная ассоциация воздушного транспорта разрабатывает медицинский проездной

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрабатывает медицинский проездной – IATA Travel Pass. Это будет мобильное приложение со сведениями о COVID-статусе пассажира. Первое испытание проездного запланировано уже на конец 2020 года, полноценный запуск – на весну 2021 года.

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Медицинский проездной позволит:

  • находить точную информацию о поездках и требованиях к тестированию, центры и лаборатории тестирования на ковид;
  • получать результаты тестов или свидетельства о вакцинации из лабораторий;
  • создать «цифровой паспорт» с информацией о тестировании;
  • делиться информацией о тестах или вакцинации с властями для облегчения поездки.

Напомним: Одесская лаборатория стала делать платные ПЦР-тесты

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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