Компьютерная томография: всегда ли она необходима для диагностики коронавируса? Для диагностики COVID-19 многие одесситы без достаточных на то оснований отправляются на компьютерную томографию. Однако врачи предупреждают: эта процедура не настолько безобидна, как может показаться на первый взгляд. Частые или «самовольные» КТ-исследования могут принести больше вреда, чем пользы. ПОДРОБНЕЕ

Экзамены для моряков: в Одессе презентовали автоматизированную систему тестирования Сегодня, 3 декабря, в Одессе состоялась презентация автоматизированной системы тестирования моряков. Инициатором создания проекта дистанционного тестирования выступили Министерство инфраструктуры и Администрация морских портов Украины. ПОДРОБНЕЕ

Одесская лаборатория стала делать платные ПЦР-тесты Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения, который находится на Старосенной площади, 33, начинает проводить ПЦР-тестирование заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19). Речь идет о тестах на коммерческой основе. Ранее такие исследования лаборатория проводила только для больниц. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе можно бесплатно пройти тест на ВИЧ? Коронавирус несколько отодвинул на второй план другие опасные заболевания. Но они не дремлют и продолжают атаковать человечество. Поэтому врачи и волонтеры напоминают, что необходимо обследоваться на так называемые «социальные болезни», особенно тем, кто находится в группе риска. Пройти тест на ВИЧ и узнать, нет ли у вас вируса гепатита В или С, можно анонимно и бесплатно в любой будний день в рабочее время. ПОДРОБНЕЕ