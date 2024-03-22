Между вокзалом и кладбищем: есть ли Одесса на Одесской улице в Париже

За ответом мы отправились на Одесскую улицу (rue d’Odessa) что находится в богемном Монпарнасе. Там мы нашли мурал с маяком, магазин с одеждой в морском стиле, рестораны, кафе и книжные магазины с названием Одесса и даже свой «Привоз». Но это еще не все…

Где искать Одесскую улицу в Париже?

События, благодаря которым улица в Париже получила название Одесская, были довольно печальными для нашего города. Мы часто вспоминаем бомбардировки французским флотом нашего города в апреле 1854 года.

Для Франции та война, а точнее Крымская кампания, стала успешной и в 1855 году именем нашего города был назван небольшой квартал на тогдашней парижской окраине где преимущественно жили продавцы разного хлама.

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После масштабной перестройки столицы, на месте грязных переулков появилась небольшая, но нарядная улица, которая с 27 апреля 1881 года стала называться рю де Одесса.

Она протянулась почти на двести метров от улицы du Departe (Отправления) где в те времена был вокзал до… местного кладбища и в таком виде существует по сей день.

Богемные жители Одесской улицы

С начала ХХ века Монпарнас получил славу богемного района. Из-за дешевого жилья здесь начали селиться писатели, поэты, художники, музыканты и другие представители творческих профессий. Именно в эти времена здесь открываются множество кафе и баров, где местные и проводили свое время. Улица Одесская не была исключением. Справочник предлагает большой перечень выдающихся деятелей культуры, а отель «Одесса» на своем сайте с гордостью пишет о своих известных постояльцах, среди которых был Лев Троцкий, который не только учился в Одессе и даже успел посидеть в одесской тюрьме. А еще, на этой улице находилось ателье Осипа Любича из Гродно. Известно, что до революции 17 года, он учился живописи именно в нашей Одессе.

Среди других можно вспомнить американских художников Уильяма Бейрда и Бофорда Делейни, французского художника Андре Лоте, японского художника Цугоухару Фуджиту, перуанского поэта Сесара Вальехо, ирландского поэта Джон Сайнджа. Обо всех этих персоналиях вам с гордостью напомнят многочисленные мемориальные таблички на фасадах домов.

А еще, под N5 находится известная баня «Одесса», которая была основана как общественная баня и работала с 1895 года. В 1986 году здание было внесено в реестр исторических памятников Парижа. Внутри бани сохранились старинные интерьеры, но попасть сейчас туда могут только геи, ведь сейчас здесь, как пишет реклама «100% мужская атмосфера».

Вкус бургеров и гречневых блинов

В начале 18 века, этот квартал пришелся по душе крестьянам — переселенцам из Бретани. Возможно именно потому, что здесь находились многочисленные мельницы? В любом случае, именно бретонцы привезли в Париж знаменитые блины из гречневой муки, которые так полюбили парижане и которые до сих пор можно попробовать именно здесь.

Давайте посмотрим, какие еще заведения есть на «нашей» улице. Вот кафе «Mammy’s Rosa» (Мамочкина Роза) где можно пообедать или полакомиться десертами.

Рядом бургер бистро и большое кафе «Одесса» где подают традиционные блюда локальной кухни.

Но даже парижская Одесса не была бы Одессой, если бы здесь не было местного «Привоза». Каждую среду и субботу, с семи утра до обеда за углом от Одесской улицы, на бульваре Эдгара Кине работает одноименный рынок. Здесь можно купить не только свежие и фермерские сыры, овощи и фрукты но и недорогие одежду и обувь. В конце работы рынка продавцы отдают нераспроданный товар почти даром.

Фото автора и Википедии