Одесские истории: форс-мажор капитана Генри-Уэлса Джиффарда

С незапамятных времен у моряков всего мира существует почти мистическая убежденность в том, что корабли, подобно людям, следуют навстречу своей судьбе. Иногда эта притча-суеверие подтверждается бесстрастными фактами морской истории. Интересный пример этому — необычная биография пятилетней ревностной службы под военно-морским флагом британской короны парового фрегата ее величества королевы Виктории «Тигр». А известный в Одессе памятник «Пушка» на Приморском бульваре — напоминание о нем.

Одесситы дали отпор союзной армаде

…Тревожной весной 1854 года на главной военно-морской базе Балтики состоялась церемония одного из немногих победных торжеств Крымской войны. 13 мая 1854 года в военно-морскую столицу России Кронштадт между кораблями на малом рейде прошел на пароходе «Фонтанка» сам генерал-адмирал всего флота российского. Адмиральский пароход вел на буксире катер, на флагштоке которого под андреевским стягом поник один из двух британских корабельных флагов с «истребленного у берегов Одессы» неприятельского фрегата «Тигр». Шествие было встречено громовым «Ура!».

А еще месяц назад, 8 апреля, флот крупнейших морских держав того времени, миновав траверз маяка на Большом Фонтане, отдал якорь на рейде «у стен Одессы». Ранним утром в субботу, 10 апреля, среди четырех пароходо-фрегатов, что отделились от ядра союзной эскадры, осадившей город с моря, первыми в боевой линии шли английские паровые фрегаты «Тигр» и «Самсон». Мирную тишину разорвал залп, другой, третий — и скоро над одесским рейдом «дрожащим гулом застонала канонада». Так начиналась памятная бомбардировка Одессы. Встретив в тот день решительный отпор и неделю безрезультатно «протоптавшись у порога города», союзная армада оставила акваторию Одесского залива и удалилась к западным берегам Крыма.

Штиль и туман «посадили» «Тигр» на мель

Еще до нападения на Одессу союзнические адмиралы регулярно высылали в морскую разведку, в так называемое крейсерство, лучшие корабли эскадры — паровые фрегаты. Вот и в ночь на 29 апреля капитан Джиффард получил приказ сниматься в ставшее уже привычным крейсерство. В небольшую эскадру под командованием капитана «Тигра» вошли два других английских пароходо-фрегата — винтовой «Нигер» и колесный «Везувий».

В ночь на 30 апреля в каких-то шести верстах южнее Одессы, у берега против дачи городского головы купца Джеймса Картацци, ровно через двадцать дней после неудачной осады города, вновь загремели орудийные залпы. Стреляли на «Тигре». О том, что произошло накануне и при каких обстоятельствах фрегат «Тигр» опять оказался у берегов Одессы, стало впоследствии известно из опроса пленных офицеров парохода.

…Перед эскадрой под началом Джиффарда стояла конкретная боевая задача — войти в воды Одесского залива в целях продолжения морской блокады крупнейшего черноморского порта. Уже в самом начале похода флагман «Тигр» на всех парах опрометчиво оторвался от кораблей сопровождения. Определив свое местонахождение в 10 милях северо-западнее Херсонесского маяка, капитан Джиффард приказал лечь на курс к острову Фидониси (ныне — о. Змеиный). Затем на «Тигре» изменили курс, и два с половиной часа корабль держался к южной оконечности Цареградского гирла Днестра. А когда пароход находился в 70 милях на юго-запад от Тендровского маяка, был взят курс на север с намерением выйти к острову Тендра.

Однако всю ночь на 30 апреля на море был полный штиль и стоял густой туман, из-за которого капитан Джиффард был лишен возможности определять местонахождение «Тигра» по звездам. Фрегат продолжал плавание вслепую. Когда, по расчетам штурманов, корабль стал приближаться к побережью, капитан распорядился уменьшить обороты машины и производить частые промеры глубин.

Поскольку последние начали уменьшаться в соответствии с картой на подходах к острову Тендра, командир английского корабля полагал, что находится милях в пяти от Тендровского маяка. Даже когда лот погрузился всего на пять сажен (10,4 м), капитан Джиффард сохранял полное спокойствие, ибо был уверен, что «Тигр» следует вблизи острова Тендра. Стремясь удалиться от берегов острова, он приказал лечь на новый курс — северо-северо-запад.

Около половины пятого утра корабль на скорости в четыре узла внезапно содрогнулся от сильного подводного удара. Как оказалось, «Тигр» сначала угодил форштевнем между двух подводных камней, а затем всем корпусом стал на скалистой банке всего в каких-то 130–140 саженях (277–295 м) от крутого берега.

«Казаки взяли в плен пароход»

До побережья Среднего Фонтана и окрестностей Воскресенского монастыря стали доноситься стук паровой машины, команды на незнакомом языке, свист выпускаемого пара, звон колокола и, наконец, орудийные залпы. Эти звуки рассеяли у казаков береговой стражи всякие сомнения в отношении происходящего. «Неприятельский пароход на мели!» — доложили они в ближайшее расположение русских войск поручику Ф.И. Абакумову.

С фрегата пытались отстреливаться, но слишком вяло — все английские снаряды перелетали через головы наших солдат или впивались в глинистый склон берега. В артиллерийском поединке на стороне англичан оставалось явное превосходство в калибре, на стороне русских — преимущество в позиции на высоком берегу.

К 10 часам утра исход боя решили три удачных залпа канониров Абакумова. Со стороны моря прямо из клубов тумана вынырнула шлюпка. Офицер-парламентер с соблюдением всех правил воинского ритуала объявил, что капитан и экипаж королевского фрегата «Тигр» сдаются в плен. Победа была знатной — перед двумя одесскими полевыми пушками сложили оружие 24 офицера, 201 человек команды и гардемарин одного из лучших паровых крейсеров британского флота с 19 орудиями на борту. Для принятия пленных с борта английского фрегата «Тигр» на лодках были отряжены казаки. «Небывалое событие! — удивлялись потом одесситы. — Казаки взяли в плен пароход!».

Как память о взятии фрегата «Тигр» и «форс-мажоре» капитана Джиффарда на Приморском бульваре Одессы с 1904 года стоит трофейное бомбическое орудие главного калибра с этого корабля, ставшее первым военно-патриотическим памятником нашего города.

Фото: из свободных источников

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