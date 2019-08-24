Медпомощь по телефону: когда можно звонить семейному врачу

О реформе медицины и всех изменениях в этой сфере мы пишем регулярно. И это не удивительно, поскольку здоровье – одна из самых важных сторон жизни. Недавно газета «Порадниця» проводила прямую линию с Анастасией Левченко – главным специалистом Департамента договорной работы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Речь шла о семейных врачах. Наиболее актуальные вопросы от читателей задавали и наши журналисты.

Должен ли семейный врач давать пациенту свой телефон для экстренных консультаций? И можно ли звонить врачу в выходные или праздники?

– Заполняя декларацию, врач обязательно вносит туда и контактный номер телефона для связи с ним. А вот в каком временном интервале и в каких случаях уместно звонить, нормативно-правовые акты не регулируют. Врач с пациентом решают между собой, поэтому важно иметь доверительные отношения. Даже если семейный врач находится в отпуске, вы можете обратиться к нему по телефону за советом, то же самое, если пациент заболел или просто плохо себя чувствует, находясь в командировке или на отдыхе. Со своей стороны врач тоже должен быть заинтересован, чтобы пациенты были здоровы, не приходили на прием каждый день и не сидели в очереди слишком долго. Для этого ему следует проводить профилактическую работу, в том числе и давать советы, консультировать по телефону.

Что делать, если поднялась высокая температура, а к врачу по записи уже не попасть?

– Если температура более 40 градусов, вызывайте скорую помощь; если 37-38 градусов, то следует действовать в соответствии с порядком неотложного приема в вашей поликлинике. Например, в центре первичной медико-санитарной помощи города Червоноград (Львовская область) утвержден приказ «О внеочередном приеме», где определен перечень состояний, в которых пациента примут в любом случае. Для этого отводится определенное время в часы приема врача. Поэтому пациентам, которые вдруг заболели, надо звонить к врачу и сообщать о своем состоянии. Врач посоветует время, когда лучше подойти, чтобы не стоять в очереди, или, например, при высоком давлении, сам найдет возможность посетить пациента дома.

– Если срок представления декларации об обслуживании у врача не ограничен, почему для приема узкого специалиста необходимо направление от семейного врача? В каких случаях можно обратиться напрямую?

– Сегодня декларация с врачом – это точка входа в трансформированную систему здравоохранения. Вы свободны выбрать своего врача или выбрать другого в любое время. Но он сегодня выступает распорядителем маршрута пациента. Не каждый пациент может определить, к какому именно врачу узкого профиля ему надо обратиться. Врач, которого он выбрал, сможет назначить необходимые анализы и оказать помощь в 80% случаев обращений. Как и прежде, без направления от семейного врача, конечно, можно пойти на прием к некоторым узким специалистам, например, к психиатру, гинекологу или стоматологу. К другим специалистам пациент тоже может обратиться по собственному желанию, но в таком случае ему придется самостоятельно оплачивать стоимость услуги по официально утвержденным тарифам.

Благодарим газету «Порадниця» за организованную прямую линию

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Фото: medikom.ua