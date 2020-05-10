Материнство снова в моде: топ знаменитых многодетных мам Украины и зарубежья

10 мая во всем мире отмечают День матери. Сегодня быть многодетной матерью – это не только модно. В первую очередь это признак крепкой и дружной семьи. Даже в мире искусства и шоу-бизнеса все больше звезд и светских львиц обзаводятся многочисленным потомством. Мы познакомим вас с теми, кто успешно совмещает воспитание подрастающего поколения с работой и творчеством.

Счастливые и успешные

Во все времена считалось, что многодетная семья – самая счастливая, поэтому стать матерью стремилась каждая женщина. Ведь дети не только продолжали род, но и оказывали посильную помощь родителям. Во второй половине ХХ века все изменилось – у многих женщин появилась возможность заняться самореализацией, что лишило их желания рожать много детей. Однако в последнее время иметь многочисленное потомство вновь стало престижно. А кроме того, появилось новое поколение матерей, которые не только успевают воспитывать детей, но и занимаются карьерой.

Звездные мамы в шоу-бизнесе

В украинском шоу-бизнесе многодетные семьи – на пике популярности. Самая многодетная мать страны – телеведущая и актриса Снежана Егорова воспитывает пятерых детей. В браке с режиссером Семеном Горовым у нее родилось две дочери, а с музыкантом Антоном Мухарским – двое сыновей и дочь. Телеведущая уверена, что материнство – это главное предназначение женщины.

Единственная женщина в коллективе студии «Квартал 95» Елена Кравец также является многодетной матерью. Сегодня она воспитывает двойняшек Ваню и Катю, а также 17-летнюю дочь Машу. Не помешала звездная карьера родить троих детей украинской Монике Беллуччи – Надежде Мейхер и блондинке со стальным характером Ольге Фреймут.

А как у них?

За рубежом также найдутся мамы, которые успели покорить мир и воспитать не одного ребенка. Некоторые считают это признаком тренда, но сами знаменитости утверждают, что рождение детей – это главное достижение в их жизни.

Звезда многих телесериалов Екатерина Климова – одна из самых успешных молодых матерей. Женщина сама воспитывает дочерей Елизавету и Изабеллу, а также сыновей Матвея и Корнея.

Анджелина Джоли: от бунтарки – к заботливой матери

Голливудская актриса Анджелина Джоли – наверное, самый яркий пример многодетной мамы в мире искусства. А ведь когда-то она была убежденной бунтаркой и даже не думала заводить семью. Вот уже несколько лет актриса играет несвойственную ей роль примерной матери. Трое из шести ее детей – усыновленные, трое – родные дети Джоли и Питта. Анджелина считает, что дети – это настоящее счастье, без которого невозможно полноценно жить.

Мадонна – эпатажная певица и строгая мать

Сегодня 60-летняя Мадонна воспитывает шестерых детей. Впервые она стала мамой в 1996 году, родив дочку Лурдес. В браке с режиссером Гаем Ричи она родила сына Рокко, а затем супруги усыновили Дэвида из Африки. После развода певица удочерила девочку Чифундо. Также на ее попечении – шестилетние близняшки Стелла и Эстер. Несмотря на славу разрушительницы устоев, Мадонна воспитывает детей по строгим католическим правилам. Они регулярно посещают воскресную школу и почти никогда не появляются на светских мероприятиях.

Хайди Клум – топ-модель и супермама

Одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей мира Хайди Клум – мама четверых детей, которых воспитывает сама. В одном из интервью звезда рассказала, что три ребенка для нее всегда было мало, а вот четыре – в самый раз. Топ-модель считает, что растить детей – это большая работа, но ежедневная радость, которую они ей дарят, не сравнима ни с чем.

Мерил Стрип – оскароносная мать

Семидесятилетней голливудской диве Мерил Стрип удалось все: и блестящая карьера, и счастливое материнство. Вместе со своим супругом скульптором Доном Гаммером она воспитала трех дочерей и сына. Дочки Мэми и Грейс пошли по стопам матери и стали актрисами, а сын Генри пишет музыку. Мерил Стрип считает своих детей талантливыми и рада, что они занимаются любимым делом.

Мамы в политике

Многодетные семьи есть и у общественных деятелей. Яркий пример – Марина Порошенко, которая воспитывает сыновей Алексея и Михаила и дочерей Евгению и Александру, а еще успевает нянчить двоих внуков. В число венценосных многодетных мам недавно вошла и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, которая родила внуку Елизаветы ІІ, принцу Уильяму, троих детей – Джорджа, Луи и Шарлотту. А образцом для подражания стала политик всеевропейского масштаба немка Урсула фон дер Ляйен – мать семерых детей, которая борется за права семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи.

Фото: PopCornNews, Today Show

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