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Массаж по закону: кто может вам его сделать?

Массаж по закону: кто может вам его сделать?

Массаж в лечебных целях делают по рекомендации лечащего врача. Но как говорят массажисты, самая частая фраза с которой к ним приходят — «у меня вот здесь болит». Люди идут к массажисту, минуя врачей, в расчете на помощь.

Давайте разберемся, что об этом говорит закон.

Какие есть виды массажа?

В министерстве здравоохранения выделяют несколько видов. Лечебный массаж — применяют при разных заболеваниях. Гигиеничный массаж — его делают для оздоровления организма и профилактики болезней. Косметологический массаж — это подвид гигиенического. Спортивный массаж — для улучшения функциональной деятельности мышц. Что касается всего остального, например, тайского, гавайского, арома или боди-массажа, то об этом ничего не говорится.

Кто имеет право делать массаж?

Лечебные процедуры, в том числе массаж, могут проводить люди со средним специальным медицинским образованием: медсестра, фельдшер и акушерка. Главное, чтобы у них была специализация по лечебному массажу. Они могут работать только под непосредственным руководством врача по лечебной физкультуре или врача-физиотерапевта. Для выпускников высших учебных заведений физкультурного профиля есть исключение — им не нужно медицинское образование, чтобы делать массаж. Достаточно будет специальной подготовки по лечебной физкультуре. Массажисты должны владеть приемами реанимации, уметь оказать помощь при травме и кровотечении.

Какая нужна лицензия?

Медицинская практика по закону должна быть лицензированной. Для этого придется обращаться в минздрав. Обычно такую лицензию вставляют в рамочку и вешают на стену возле входа. Но в некоторых косметических центрах и СПА-салонах делают массаж без медицинской лицензии. Объясняют это тем, что он не лечебный, а расслабляющий или коррекционный. И поэтому относится к бытовым услугам. А еще никак не регулируется работа массажиста по выезду. Дело в том, что лицензия на право заниматься медицинской практикой предполагает наличие помещения и оборудования.

Какие документы должны быть у массажиста?

Массажистов обучают на всевозможных курсах. Сейчас можно учиться даже онлайн. Что интересно, не везде требуется медицинское образование или физкультурный ВУЗ. Поэтому разных дипломов, сертификатов и грамот может быть сколько угодно. Нет какого-то определенного стандарта.

Мы уже рассказывали своим читателям о пользе и действии массажа. Количество так называемых гормонов стресса значительно снижается.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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