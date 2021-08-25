Массаж: как получить пользу и не навредить организму

Сейчас очень популярны различные виды массажа, и многие считают, что для посещения массажиста достаточно одного желания. Однако это не так: чтобы массаж принес пользу, перед сеансом нужно получить консультацию специалиста.

Продолжение темы – Массаж по закону: кто может вам его сделать?

На вопросы журналиста отвечает врач спортивной медицины Центра Евминова-Кудряшова Жанна Мошинская.

— Жанна Олеговна, обязательно ли делать массаж по медицинским показаниям или можно пойти просто потому, что захотелось?

— Что касается нашего центра, то у наших пациентов есть два варианта. Первый — человек идет к врачу спортивной медицины или вертебрологу, и врач собирает полностью анамнез, то есть всю его историю болезни. Затем, если речь идет о массаже, врач дает рекомендации, делает выписку, дает рекомендационный лист, который потом попадает в руки массажисту, и массажист уже работает на основании выписки врача. В выписке обычно указано, какая у человека проблема, на что обратить внимание.

Второй вариант — человек приходит, что называется, с улицы и говорит: я хочу на массаж. Если он хочет пройти сеанс мануальной терапии, то ему отказывают, потому что в первую очередь для этого нужно наличие снимков. А массаж ему могут сделать только расслабляющий, легкий, поверхностный, без проработки каких-то серьезных проблем, глубоких мышц. Но основная масса пациентов у нас получает консультацию врача, делает снимки. Ведь когда есть, к примеру, грыжа в пояснице, массаж показан, но делается с определенными нюансами, очень осторожно, чтобы уменьшить спазм мышц около грыжи и одновременно не вызвать воспаления.

— А есть ли заболевания, при которых массаж категорически противопоказан?

— Да, и заболевания, и хирургическое вмеша­тельство. Это — онкология, шунтирование, стентирование, гипертония, гипотония, варикоз. В организме все взаимосвязано, поэтому у нас и заведено, чтобы пациент получал консультацию у врача спортивной медицины, который полностью проводит первичный осмотр человека. Кроме того, очень желательно сделать снимок.

— Есть ли разница между оздоровительным, общим, расслаб­ляющим, медицинским массажем?

— На сегодняшний день существует множество массажных техник, поэтому какого-то жесткого разделения нет. Хорошие массажисты, как правило, владеют не только одной техникой. У них есть основа, техническая база, и на эту базу они «наслаивают» знания и опыт разных техник массажа. Расслабляющий массаж — легкий, поверхностный, без проработки каких-то глубоких слоев мышц. А лечебный направлен не только на работу с поверхностными мышцами, но и с их глубокими слоями. Он более целенаправленный. К примеру, болит поясница и тянет ногу. Массажист работает и с ногой, и с поясницей.

— Если человек идет делать массаж, есть ли какие-то признаки, что сегодня, например, массаж делать нельзя?

— Если у человека обнаружилось какое-то недомогание — головная боль, головокружение, давление поднялось или ему сделали какую-то медицинскую процедуру, он должен обязательно сказать об этом массажисту. Вообще перед началом сеанса массажа нужно сообщать о любом недомогании. Скорее всего, ему посоветуют массаж в этот день не делать.

— К сожалению, не все массажисты у нас имеют высокую квалификацию. Если после массажа состояние человека ухудшилось, что делать?

— Смотря почему ухудшилось. Например, в книжках по классическому лечебному массажу говорится, что на третий-пятый сеанс возможно обострение, которое затем проходит. Но мы стараемся не допускать такого и считаем, что это не совсем правильно. У нас все стараются, чтобы у пациентов не было обострений и с каждым днем им становилось все легче.

А если вдруг массажист навредил и стало хуже, то надо просто не продолжать массаж, а взять передышку на несколько дней, чтобы понять, что происходит. Может, это именно то обострение от классического массажа, о котором говорится в методичке. Ну, а если массажист сильно навредил, то нужно идти к невропатологу, травматологу, ортопеду, смотреть, что там, разбираться более подробно.

— Нужно ли разрешение врача на экзотические виды массажа, например, на тайский?

— Очень спорный вопрос. Тайский массаж хорош, массажисты там все отлично прорабатывают — руки, ноги, спину. Если есть какие-то нюансы, проблемы со здоровьем, то об этом нужно сообщать, но не все тайцы понимают русский язык. Поэтому о любых ограничениях нужно сразу сказать администратору, чтобы он передал тайским массажистам. А в целом это хороший массаж, главное, попадать к хорошим специалистам.