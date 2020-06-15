Результати досліджень морської води в Одесі: на яких пляжах не радять купатися?

ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрані 9 червня 2020 року в усіх визначених контрольних точках Одеси.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

За результатами лабораторних досліджень морська вода відповідає санітарно-мікробіологічним показникам, крім пляжів: «Аркадія», «Ланжерон», «Дельфін», 13-а станція Великого Фонтану.

З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродпотребслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на вищевказаних пляжах до особливого розпорядження.

Фото: Одесская жизнь

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