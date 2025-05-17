С медом?!

Женщина интересуется огурцами:

— Вкусные?

— Очень вкусные. Вкуснее не найдете, — уверяет продавщица.

— Сладкие или как иногда бывает, что как вата?

— Сладкие! Очень сладкие! — продавщица уже интересуется, сколько взвесить.

— Как это «очень сладкие»?

— Как мед. Медовые огурцы, — говорит продавщица.

— Это же не фрукты… Зачем мне огурцы с медом?.. Уже не знают, что про свой товар рассказывать… Скоро услышу, что и лук — как мед…

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 35-40 грн;

картофель— молодой» — 100-150 грн;

лук — 30-45 грн;

помидоры — 70-120 грн;

свекла — 35-50 грн;

кабачки — 70-120 грн;

огурцы — 60-120 грн;

сладкий перец — 100-180 грн;

баклажаны — 100-120 грн;

капуста— молодая» — 40-70 грн;

чеснок — 80-110 грн;

морковь — 35-60 грн;

редиска — 25-45 грн;

зелень в пучках — от 8 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 35-60 грн;

груши — 70-120 грн;

бананы — 60-80 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны -80-100 грн;

виноград — 70-120 грн;

хурма — 90-180 грн;

мандарины — 50-130 грн;

апельсины — 50-130 грн;

клубника — 150-220 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 40-90 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 90-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 240-270 грн;

телячья шея — 200-220 грн;

ребра — 130-170 грн.

антрекот — 180-200 грн;

Свинина:

задняя часть — 170-200 грн;

шея — 230-260 грн;

лопатка — 200-230 грн;

ребра — 210-220 грн;

сало сырое (от— тонкого» до— толстого») — 90-220 грн.

сало соленое (от— тонкого» до— толстого») — 140-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-110 грн;

караси — 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 80-150 грн.

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