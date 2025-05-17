С медом?!
Женщина интересуется огурцами:
— Вкусные?
— Очень вкусные. Вкуснее не найдете, — уверяет продавщица.
— Сладкие или как иногда бывает, что как вата?
— Сладкие! Очень сладкие! — продавщица уже интересуется, сколько взвесить.
— Как это «очень сладкие»?
— Как мед. Медовые огурцы, — говорит продавщица.
— Это же не фрукты… Зачем мне огурцы с медом?.. Уже не знают, что про свой товар рассказывать… Скоро услышу, что и лук — как мед…
А что с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 35-40 грн;
- картофель— молодой» — 100-150 грн;
- лук — 30-45 грн;
- помидоры — 70-120 грн;
- свекла — 35-50 грн;
- кабачки — 70-120 грн;
- огурцы — 60-120 грн;
- сладкий перец — 100-180 грн;
- баклажаны — 100-120 грн;
- капуста— молодая» — 40-70 грн;
- чеснок — 80-110 грн;
- морковь — 35-60 грн;
- редиска — 25-45 грн;
- зелень в пучках — от 8 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 35-60 грн;
- груши — 70-120 грн;
- бананы — 60-80 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны -80-100 грн;
- виноград — 70-120 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- мандарины — 50-130 грн;
- апельсины — 50-130 грн;
- клубника — 150-220 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 40-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 90-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 240-270 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 130-170 грн.
- антрекот — 180-200 грн;
Свинина:
- задняя часть — 170-200 грн;
- шея — 230-260 грн;
- лопатка — 200-230 грн;
- ребра — 210-220 грн;
- сало сырое (от— тонкого» до— толстого») — 90-220 грн.
- сало соленое (от— тонкого» до— толстого») — 140-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-110 грн;
- караси — 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 80-150 грн.
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