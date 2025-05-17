Привоз
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С медом?!

Женщина интересуется огурцами:

— Вкусные?

— Очень вкусные. Вкуснее не найдете, — уверяет продавщица.

— Сладкие или как иногда бывает, что как вата?

— Сладкие! Очень сладкие! — продавщица уже интересуется, сколько взвесить.

— Как это «очень сладкие»?

— Как мед. Медовые огурцы, — говорит продавщица.

— Это же не фрукты… Зачем мне огурцы с медом?.. Уже не знают, что про свой товар рассказывать… Скоро услышу, что и лук — как мед…

А что с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Привоз
  • картофель — 35-40 грн;
  • картофель— молодой» — 100-150 грн;
  • лук — 30-45 грн;
  • помидоры — 70-120 грн;
  • свекла — 35-50 грн;
  • кабачки — 70-120 грн;
  • огурцы — 60-120 грн;
  • сладкий перец — 100-180 грн;
  • баклажаны — 100-120 грн;
  • капуста— молодая» — 40-70 грн;
  • чеснок — 80-110 грн;
  • морковь — 35-60 грн;
  • редиска — 25-45 грн;
  • зелень в пучках — от 8 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Привоз
  • яблоки — 35-60 грн;
  • груши — 70-120 грн;
  • бананы — 60-80 грн;
  • грейпфруты — 60-80 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны -80-100 грн;
  • виноград — 70-120 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • мандарины — 50-130 грн;
  • апельсины — 50-130 грн;
  • клубника — 150-220 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз
  • яйца (десяток) — 40-90 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 90-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Привоз

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 240-270 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 130-170 грн.
  • антрекот — 180-200 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 170-200 грн;
  • шея — 230-260 грн;
  • лопатка — 200-230 грн;
  • ребра — 210-220 грн;
  • сало сырое (от— тонкого» до— толстого») — 90-220 грн.
  • сало соленое (от— тонкого» до— толстого») — 140-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик — 50-110 грн;
  • караси — 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Привозе в мае: не путайте редиску с клубникой

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