Лучшие рецепты осени: фруктовый чай согреет и поднимет настроение

Если за окном уныло и серо, льет дождь, а у вас к тому же плохое настроение, специалисты рекомендуют выпить чашечку вкусного и ароматного фруктового чая. Этот напиток согреет, прибавит оптимизма и поможет защититься от многих болезней.

Готовим сборный чай

Фруктовый чай представляет собой купаж (смесь) разнообразных фруктов и ягод. Он не содержит чайных листьев и этим отличается от чая с добавками. Надо отметить, что все компоненты фруктового чая обладают общеукрепляющим действием, повышают иммунитет и устойчивость организма к простудным заболеваниям. Благодаря этому такие чаи пользуются особенной популярностью именно зимой.

Существует множество рецептов приготовления фруктового чая. Особо удачными любители этого напитка считают следующие два способа.

Фрукты заливают холодной водой, доводят до кипения и кипятят 2-3 минуты. Учтите, что если такой чай заварить крутым кипятком, он практически потеряет аромат, поскольку эфирные масла быстро испарятся. Настаивают такой напиток в течение 10-15 минут, чтобы получить насыщенный вкус и красивый цвет.

Фрукты заваривают в термосе крутым кипятком. В этом случае они сохранят свой аромат. Настаивать такой чай следует 10-15 минут.

Как составить купаж?

Приготовить чай можно практически из любой смеси фруктов и ягод. Для этого подойдут местные «жители» садов и ягодников: яблоко, груша, абрикос, малина, смородина, клубника. Кроме того, можно взять экзотические плоды: мандарин, лайм, маракуйю, манго, банан.

Что касается составления купажа, то он зависит от личных вкусовых предпочтений каждого человека и от целебного назначения напитка. Для примера приведем несколько популярных рецептов фруктового чая.

Чай со свежей антоновкой. 4-6 ломтиков свежих, но чуть вылежавшихся или сушеных яблок сорта антоновка — на 250 мл воды.

Чай из смородины. 100 г ягод черной и красной смородины, по несколько кусочков яблок и груш — на 500 мл воды.

Чай из сухофруктов. 200 г смеси сушеных яблок, абрикосов и вишен — на 500 мл воды.

Чай из апельсина. Сушеные корки и свежая мякоть одного апельсина, несколько ломтиков свежей айвы — на 500 мл воды.

Экзотический чай. По два ломтика апельсина, банана и манго — на 250 мл воды.

Конкретно

Апельсин

Что использовать: сушеные корки, свежие и сушеные дольки

Что лечит: склероз, сниженный иммунитет, очищает и улучшает состав крови

Вишня

Что использовать: свежие или сушеные плоды

Что лечит: простуду, бронхит, заболевания желудка

Земляника

Что использовать: свежие или сушеные плоды

Что лечит: гипертония, подагра, простуда, высокая температура, экзема

Клюква

Что использовать: свежие плоды

Что лечит: жаропонижающее, антисептическое средство

Малина

Что использовать: свежие или сушеные плоды

Что лечит: малокровие, атеросклероз, болезни почек, бронхит, ларингит

Смородина

Что использовать: свежие или сушеные плоды

Что лечит: простуда, грипп, способствует выведению токсинов

Облепиха

Что использовать: свежие плоды

Что лечит: простуда, язва желудка, ОРЗ, бронхит

Фото: vesti.dp.ua